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Son dakika... Tunus Meclisindeki partilerin çoğu Cumhurbaşkanı Said'in darbe girişimini anayasaya aykırı buluyor - Son Dakika

Son dakika... Tunus Meclisindeki partilerin çoğu Cumhurbaşkanı Said'in darbe girişimini anayasaya aykırı buluyor

27.07.2021 00:58
Son dakika... Tunus Meclisindeki partilerin çoğu Cumhurbaşkanı Said'in darbe girişimini anayasaya aykırı buluyor, System.String[]

Son dakika haberler... Tunus'ta Mecliste yer alan siyasi partilerden Nahda Hareketi, Tunus'un Kalbi, Demokratik Akım Partisi, Tunus İşçi Partisi, Tunus Cumhuriyet Partisi ve Onur Koalisyonu, Cumhurbaşkanı Kays Said'in darbe girişimine karşı açıklamalarda bulundu.

Tunus'ta Mecliste yer alan siyasi partilerden Nahda Hareketi, Tunus'un Kalbi, Demokratik Akım Partisi, Tunus İşçi Partisi, Tunus Cumhuriyet Partisi ve Onur Koalisyonu, Cumhurbaşkanı Kays Said'in darbe girişimine karşı açıklamalarda bulundu.

Tunus Meclisi'nde 53 milletvekiliyle temsil edilen parlamentonun birinci partisi olan Nahda Hareketi, yaptığı yazılı açıklamada olayı "devrime ve anayasaya karşı bir darbe" olarak nitelendirdi.

Hareketin lideri Raşid el-Gannuşi ise yaptığı basın açıklamasında Nahda ve destekçilerinin devrimi savunacağını belirtirken, "Demokratik olarak seçilmiş parlamento, hükümet ve diğerleri halen görevinin başında." ifadelerini kullandı.

"Anayasanın ciddi şekilde ihlali"

Tunus'un Kalbi Partisi, Cumhurbaşkanı'nın aldığı kararları, "anayasanın ciddi şekilde ihlali" ve "ülkenin tek adam yönetimine dönüşü" şeklinde nitelendirdi.

Parlamentoda 29 milletvekili bulunan ve hükümeti destekleyen koalisyonun ortaklarından Tunus'un Kalbi Partisi, Cumhurbaşkanı Said'in açıklamalarının, anayasanın 80'inci maddesindeki hükümlerin, sivil devletin temel maddelerinin ciddi bir ihlali olduğunu belirterek, bu durumu tek adam yönetimine bir dönüş olarak nitelendirdi.

Partinin kanun devletine, kurumlarına bağlılığı ifade edilen açıklamada, seçimlerin meşruiyetine saygı duydukları ve yasalara aykırı hiçbir kararı kabul etmeyecekleri kaydedildi.

Açıklamada, mecliste ivedilikle bir oturum düzenlenmesinin yanı sıra Başbakan Hişam Meşişi'ye meşru görevini üstlenmesi, hükümet başkanlığı makamında boşluğa yer bırakmaması çağrısında bulunuldu.

Tunus'un Kalbi Partisi ordudan ve güvenlik güçlerinden, devleti, kurumlarını; cumhuriyetin değerlerini ve değişmez ilkelerini korumak; halkın güvenliğini sağlamak için milli ve tarihi rolüne bağlı kalmasını istedi.

"Cumhurbaşkanın 80. maddenin yorumuna katılmıyoruz"

Tunus Meclisinde 22 milletvekili bulunan Demokratik Akım Partisi'nin politbürosu, Said'in dün gece meclisin çalışmalarını dondurma ve başbakanı görevden azletme gibi aldığı kararları görüşmek üzere olağanüstü bir toplantı düzenledi.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, partinin Cumhurbaşkanı'nın anayasanın 80. maddesini yorumlama şekline katılmadığı; bundan kaynaklanan, anayasa dışındaki kararları ve uygulamaları da kabul etmediği kaydedildi.

Tunus İşçi Partisi ise yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in anayasayı "açıkça ihlal" ettiğini ve 80. maddeye ilişkin uygulamanın da yasaya aykırı olduğuna dikkati çekti.

"Anayasaya bir darbe"

Tunus Cumhuriyet Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada da Cumhurbaşkanı Said'in aldığı kararların, "anayasaya darbe" olduğu belirtildi.

"Anayasanın dışına çıkan ve anayasaya açık bir darbe olan bu kararları reddediyoruz." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, Cumhurbaşkanı'na aldığı kararlardan geri adım atma ve ülkedeki krize çözümler arama çağrısı yapıldı.

Açıklamada, ülkedeki demokratik ve ulusal güçlere de krize çözüm aramak için çabaları koordine etme çağrısında bulunuldu.

Onur Koalisyonu, halkı özgürlükleri ve devrimi savunmaya çağırdı

Tunus Onur Koalisyonu, yaptığı yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Said tarafından alınan kararları kesin bir şekilde reddettiğini vurgulayarak, halkı özgürlükleri ve devrimi savunmaya çağırdı.

Mecliste 18 milletvekili bulunan Onur Koalisyonu Başkanı Seyfeddin Mahluf, Cumhurbaşkanı Said'in meclisin yetkilerini dondurma kararına karşı "Halkın temsilciler meclisi dondurulmamıştır ve dondurulamaz." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Meclis'in çevrim içi yapacağı toplantıya destek vereceğini duyuran Onur Koalisyonu, darbeyi kınayan bir açıklama yapılacağı bilgisini verdi.

Halk Hareketi ve Halk Akımı Partisinden darbe girişimine destek

Parlamentoda 15 milletvekili bulunan Halk Hareketi Partisi, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in aldığı kararların anayasaya uygun olduğunu, ülkenin bütünlüğünü, ülke güvenliğini ve bağımsızlığını korumak ve devlet mekanizmasının normal işleyişini sağlamak için hukuk ve anayasa çerçevesinde sorumluluğunun gerektirdiği üzere hareket ettiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı tarafından verilen kararlara desteğini ifade eden parti, bu durumu "karşı güçler tarafından ihlal edilen devrimin gidişatını düzeltmenin bir yolu" olarak yorumladı.

Halk Akımı Partisi de yaptığı yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Said'in kararına destek vererek şu ifadeleri kullandı:

"Halkımızın vatanını geri kazanması ve devlet kurumlarının iktidar koalisyonunun krizlerinden kurtarılması için siyasi ufuk açan önemli bir adım."

Açıklamada ayrıca, Cumhurbaşkanı Said'in kararlarıyla anayasa hükümleri çerçevesinde hak ve özgürlüklerin güvence altına alınacağı ve halk iradesinin somutlaştıracağı izlenecek bir yol haritasının ilan edilmesi yönünde çağrıda bulunuldu.

Ne olmuştu?

Tunus'ta hükümet ve muhalefet partilerine yönelik protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir Başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Hükümete yönelik bu darbenin ardından askerler Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini Meclise almamıştı.

Cumhurbaşkanı Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir darbe olduğunu vurgulamıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Tunus Meclisindeki partilerin çoğu Cumhurbaşkanı Said'in darbe girişimini anayasaya aykırı buluyor - Son Dakika


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