Son dakika... Tunus'ta aranan 3 terör hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Tunus İçişleri Bakanlığı, terör örgütü üyeliğinden suçlu bulunan 3 firari hükümlünün yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, emniyet güçleri, aranan suçluların yakalanması için Ben Arus, Kassarin ve Safaks kentlerinde operasyon düzenledi.

Operasyonlar sonucu, daha önce gıyaben yargılandıkları davada "terör örgütüne intisap" suçundan ikişer yıl hüküm giyen 3 kişi yakalandı. Açıklamada başka detay paylaşılmadı.

Tunus'un Cezayir sınırı yakınında 3 Şubat'ta terör unsurlarını takip eden askeri araca düzenlenen saldırıda 4 asker hayatını kaybetmiş, olayın ardından Tunus hükümeti ve Cumhurbaşkanı Kays Said "terörle mücadeleye kararlılıkla devam" mesajı vermişti.

Tunus emniyet güçlerinin terör örgütü üyeliğinden suçlu bulunan firari hükümlülere yönelik son haftalarda düzenlediği operasyonların arttığı gözleniyor. Bu kapsamda ay ortasında 5, dün de 2 kişinin yakalandığı bildirilmişti.