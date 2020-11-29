Son Dakika | Tunus'ta bir günde Kovid-19'dan 47 can kaybı - Son Dakika

Son Dakika | Tunus'ta bir günde Kovid-19'dan 47 can kaybı

29.11.2020 12:03
Son Dakika | Tunus'ta bir günde Kovid-19'dan 47 can kaybı, System.String[]

Son dakika habere göre Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 153'e çıktı.

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 153'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19'dan 47 kişi yaşamını yitirdi, 1210 yeni vaka tespit edildi.

Son veriler ışığında ülkede yeni tip koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 153, vaka sayısı 94 bin 980 oldu.

Ayrıca tedavi sonucu iyileşenlerin sayısı 765 artışla 69 bin 226'ya yükseldi.

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Tunus'ta bir günde Kovid-19'dan 47 can kaybı - Son Dakika


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