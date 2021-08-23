Üye Girişi
Son Dakika | Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in "olağanüstü kararlarının" süresi bitiyor - Son Dakika

Son Dakika | Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in "olağanüstü kararlarının" süresi bitiyor

23.08.2021 14:37
Son Dakika | Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in

Son dakika habere göre Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in, 25 Temmuz'da kitlesel protestolara ve ülkenin içinden geçtiği krizlere işaret ederek, olağanüstü yetkileri üzerine aldığı 30 günlük süre dolarken, Said'in yeni bir başbakan ataması ve çözüm için yol haritasını açıklaması bekleniyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in, 25 Temmuz'da kitlesel protestolara ve ülkenin içinden geçtiği krizlere işaret ederek, olağanüstü yetkileri üzerine aldığı 30 günlük süre dolarken, Said'in yeni bir başbakan ataması ve çözüm için yol haritasını açıklaması bekleniyor.

Arap Baharı'nın doğum yeri Tunus'ta belirli aralıklarla ve farklı şiddetlerde devam eden sosyal, ekonomik, politik ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kontrolden çıkmış sağlık krizi nedeniyle Tunuslular 25 Temmuz'da kitleler halinde sokağa indi.

Gösteriler sırasında, ülkedeki yerleşik siyasete de yoğun tepki gösterildi. Bazı bölgelerde Meclisin en büyük partisi Nahda Hareketi'nin merkezlerine saldırılar düzenlendi.

Cumhurbaşkanı, ülkenin tehlikede olduğu sırada kendisine olağanüstü yetkiler tanıyan Anayasa'nın 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurdu.

Kays Said, Meclisin çalışmalarını 30 gün boyunca durdurduğunu, tüm milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırıldığını, başbakanı azlettiğini ve yeni bir başbakan atayacağını, ayrıca yolsuzluk dosyaları için kendisini başsavcı olarak görevlendirdiğini açıkladı.

Tunus'ta bir kesim Cumhurbaşkanı'nın bu kararlarını havai fişeklerle kutlarken siyasi partilerin çoğunluğu Anayasa'nın yanlış yorumu ve bir darbe girişimi olduğunu savundu. Bunun aksine bazı siyasi partiler de "Said'in yanlış giden süreci düzelttiği" yorumu yaptı.

Ülkedeki sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerden Said'in söz konusu kararlarına itirazlar geldi. Ancak, ülkedeki tüm aktörler tansiyonu yükseltecek adımlardan da uzak durdu.

Said'in aldığı olağanüstü kararların 30 günlük süresi dolmak üzere ancak Cumhurbaşkanı henüz yeni bir başbakan atamadı veya ülkedeki bu krizin aşılması için yol haritasını açıklamadı.

Birkaç gün önce "yeni hükümeti ilerleyen günlerde açıklayacağını" duyuran Said, yakın zamanda aldığı kararlara ilişkin "Geri dönüşe imkan yok." ifadelerini kullandı.

Said'in 25 Temmuz öncesindeki siyasi tabloya referansla yaptığı "geri dönüş yok" beyanıyla olağanüstü yetkilerin kendisinde kaldığı süreyi uzatmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak, Said'in ülkeyi krizden çıkarmak için sunacağı yol haritası ve ülkenin yakın geleceğine ilişkin belirsizlik devam ediyor.

Bir ay içinde neler yaşandı?

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said, olağanüstü yetkileri kendisinde tanımlamasının ardından Savunma, İçişleri, Adalet bakanlarını görevden aldı. Said, İçişleri, Sağlık, Ekonomi, İletişim bakanlıklarına yeni isimler atadı.

Said, bunun yanı sıra ülkedeki yargı, emniyet, yerel yönetim valileri ve devlet yönetimindeki üst düzey bürokraside birçok ismi görevden alarak yerlerine yeni isimler getirdi.

Tunus'ta milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasıyla milletvekillerinin bazılarına seyahat yasağı getirildi ve bazı vekiller de gözaltına alındı, bunun yanı sıra yargı ve bürokrasiden bazı isimler hakkında da ev hapsi cezası verildi.

Tunus Parlamentosundaki 217 sandalyenin 52'sine sahip Nahda Hareketi, ilk aşamada yaşananları "anayasal bir darbe girişimi" şeklinde tanımlamasına rağmen Hareket sonrasında Said'e ve ülkedeki tüm siyasi aktörlere diyalog çağrısı yaparak, "Cumhurbaşkanı'nın kararlarının reform için fırsata çevrilmesi" açıklaması yaptı.

Said, birçok konuşmasında aldığı kararların, ülkeyi benzeri görülmemiş çöküşten koruma, halkın artan sefalet ve yoksulluğuna son verme amacı taşıdığını belirtirken, Tunus'a karşı komplolardan bahsetti ancak detay vermedi.

Uluslararası tutum

Arap Baharı'nın kişisel hak ve özgürlükler, demokrasi inşası konusunda başarı örneği olarak kabul edilen Tunus'ta yaşanan olaylar karşısında uluslararası toplum, "bekle-gör" siyaseti benimsedi.

Batı başkentlerinin çoğu Tunus'taki olaylara ilişkin "anayasal düzene, hukuka dönülmesi, Meclisin faaliyetlerine yeniden başlaması" yönünde mesaj verdi ancak herhangi bir yaptırım veya baskı dilinden uzak durdu.

Said'in önündeki en önemli dosyalardan biri olarak Tunus'un, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile imzalamaya çalıştığı kredi anlaşması dikkati çekiyor.

IMF, söz konusu anlaşma için Tunus'tan "acı reçete" niteliğindeki şartları yerine getirmesini istiyor. Halk desteğini arkasında hisseden Said'in bu taleplere ne ölçüde karşılık vermek istediğiyse şüpheli.

Öte yandan, Said'in yeni bir başbakan için düşündüğü belirtilen isimlerden bazıları siyaset dışından gelen bağımsız şahıslar olarak zikrediliyor. Ancak, IMF ve diğer uluslararası kredi kuruluşlarının Tunus'tan beklentisinin, ekonomi alanında tecrübeye sahip bir başbakanla yola devam etmesi olduğu basına yansıyor.

Benzer şekilde, Cezayir ve Libya gibi komşu ülkeler de Tunus'taki gelişmeleri yakından izliyor. Tunus'taki istikrarsızlığın doğrudan etkilerini hissetme endişesi taşıyan bu ülkeler komşularındaki sürecin netleşmesini bekliyor.

Muhtemel senaryolar

Tunus'ta kulislere ve yerel basına yansıyan haberlere göre Said, olağanüstü yetkileri kendisinde topladığı süreyi 1 ila 6 ay arasında uzatacak.

Tunuslu siyasi analist Selahaddin el-Curşi, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Tunus Cumhurbaşkanı'nın kafasındaki planı kestirmenin henüz çok zor olduğunu söyledi.

Curşi, sürecin birkaç muhtemel senaryoya açık olduğunu vurgulayarak, bunlardan hangisinin daha gerçekçi olduğunu ise sadece Said'in bildiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı'nın ülkeyi içine soktuğu olağanüstü durumun devam edeceğini savunan Curşi, şu ifadeleri kullandı:

"Anayasa ve hukuk konularında Cumhurbaşkanı'nın yorumları gelecek dönemde de devam edecek. Erken seçim ihtimalini tahmin etmek çok güç. Cumhurbaşkanı, bazı uzmanlarla bir Anayasa değişikliğini seçimden önce yapmak isteyecektir."

Tunuslu gazeteci Salih Atiyye de aradan geçen bir aya rağmen Cumhurbaşkanı'nın kafasındaki yol haritasının netleşmediğini belirterek, ülkeyi bugünkü noktaya taşıyan birçok sorunun çözüm beklediğine dikkati çekti.

Said'in önce kritik devlet kademelerinde arzuladığı dönüşümü tamamlamak isteyeceği değerlendirmesini yapan Atiyye, Cumhurbaşkanı'nın mevcut yarı başkanlık biçimindeki yönetim sistemi, buna uygun seçim sistemi ve siyasi rejimi dönüştürmek isteyeceği yorumunu yaptı.

cumhurbaşkanı, Arap Baharı, Anayasa, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in 'olağanüstü kararlarının' süresi bitiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika: Hükümet ile sendikalar anlaşma sağladı! İşte memur ve memur emeklisinin alacağı maaş zammı 16:05 Son dakika: Hükümet ile sendikalar anlaşma sağladı! İşte memur ve memur emeklisinin alacağı maaş zammı Afganistan'da kadınlarla röportaj yapan Habertürk televizyonuna Taliban üyelerinden müdahale, görüntüyü sildirdiler 15:45 Afganistan'da kadınlarla röportaj yapan Habertürk televizyonuna Taliban üyelerinden müdahale, görüntüyü sildirdiler Yanından geçen fareyi görünce önce zıpladı sonra yere düştü! O anlar saniye saniye kamerada 15:26 Yanından geçen fareyi görünce önce zıpladı sonra yere düştü! O anlar saniye saniye kamerada
Hadise, PUBG Mobile'a özel şarkı yaptı 15:20 Hadise, PUBG Mobile'a özel şarkı yaptı Berrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net yanıt 15:17 Berrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net yanıt Polislere hakaret edip tartışan milletvekili Zeynep Gül Yılmaz: Sürgünlerini ben istemedim, amirleri öyle uygun gördü 14:46 Polislere hakaret edip tartışan milletvekili Zeynep Gül Yılmaz: Sürgünlerini ben istemedim, amirleri öyle uygun gördü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan mesajı: Milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz 14:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan mesajı: Milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz 49 yaşındaki Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle herkesi büyülemeyi başardı 14:19 49 yaşındaki Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle herkesi büyülemeyi başardı

Son Dakika Haberleri
16:06 Son Dakika: Steau Bükreş'in sahibi Gigi Becali: Morutan'ı bonuslarla birlikte 5,7 milyon euroya Galatasaray'a sattık.
16:04 Son dakika: Hükümet ile sendikalar anlaşma sağladı! İşte memur ve memur emeklisinin alacağı maaş zammı
15:47 Caner'in yüzüne bir kapı daha kapandı! Adana Demirspor tecrübeli futbolcuyu istemedi
15:45 Afganistan'da kadınlarla röportaj yapan Habertürk televizyonuna Taliban üyelerinden müdahale, görüntüyü sildirdiler
15:43 Marcao'suz kazanma oranı düşen Galatasaray'ın göstereceği performans merak konusu oldu
15:25 Yanından geçen fareyi görünce önce zıpladı sonra yere düştü! O anlar saniye saniye kamerada
15:16 Berrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net yanıt
14:57 Altay Bayındır, şu anda Avrupa'nın en iyi kalecisi! Alisson'ı bile geride bıraktı
14:45 Polislere hakaret edip tartışan milletvekili Zeynep Gül Yılmaz: Sürgünlerini ben istemedim, amirleri öyle uygun gördü
14:32 Sarı-Lacivertli takım, Mame Thiam'ı 1,5 milyon euroya Kayserispor'a sattı
Son Dakika: Steau Bükreş'in sahibi Gigi Becali: Morutan'ı bonuslarla birlikte 5,7 milyon euroya Galatasaray'a sattık. Son Dakika: Steau Bükreş'in sahibi Gigi Becali: Morutan'ı bonuslarla birlikte 5,7 milyon euroya Galatasaray'a sattık.         
16:06
Caner'in yüzüne bir kapı daha kapandı! Adana Demirspor tecrübeli futbolcuyu istemedi Caner'in yüzüne bir kapı daha kapandı! Adana Demirspor tecrübeli futbolcuyu istemedi         
15:47
Marcao'suz kazanma oranı düşen Galatasaray'ın göstereceği performans merak konusu oldu Marcao'suz kazanma oranı düşen Galatasaray'ın göstereceği performans merak konusu oldu         
15:44
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, şimdi de kilosu ile ilgili konuşulmasını yasakladı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, şimdi de kilosu ile ilgili konuşulmasını yasakladı         
15:21
Banyoya giren kadın uzun süre çıkmayınca kapıyı açan annesi korkunç manzarayla karşılaştı Banyoya giren kadın uzun süre çıkmayınca kapıyı açan annesi korkunç manzarayla karşılaştı         
15:19
Fıtık ameliyatı sonrası vücudunda yaralar oluştu! Kuaför kadın, kızı tarafından ölü bulundu Fıtık ameliyatı sonrası vücudunda yaralar oluştu! Kuaför kadın, kızı tarafından ölü bulundu         
14:47
Sarı-Lacivertli takım, Mame Thiam'ı 1,5 milyon euroya Kayserispor'a sattı Sarı-Lacivertli takım, Mame Thiam'ı 1,5 milyon euroya Kayserispor'a sattı         
14:32
1 hafta sonra nişanı vardı! 21 yaşındaki genç kız kaza kurbanı oldu 1 hafta sonra nişanı vardı! 21 yaşındaki genç kız kaza kurbanı oldu         
14:21
Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararını çiğneyen Deniz Akkaya, 3 günlük zorlama hapis cezası için teslim oldu Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararını çiğneyen Deniz Akkaya, 3 günlük zorlama hapis cezası için teslim oldu         
14:02
Polise hakaret eden milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın Meclis'teki gergin halleri yeniden olay oldu: Kanırta kanırta büyükşehri alacağız Polise hakaret eden milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın Meclis'teki gergin halleri yeniden olay oldu: Kanırta kanırta büyükşehri alacağız         
13:28
Tahterevalliden düştü sandılar, işin aslı başka çıktı! Parkta oynayan 18 aylık Berk maganda kurşunuyla yaralandı Tahterevalliden düştü sandılar, işin aslı başka çıktı! Parkta oynayan 18 aylık Berk maganda kurşunuyla yaralandı         
13:22
Chevrolet, Bolt model araçlarını yangın riski sebebiyle geri çağırıyor Chevrolet, Bolt model araçlarını yangın riski sebebiyle geri çağırıyor         
12:32
Eşini ve 2 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar eden adam, geride 14 sayfalık mektup bırakmış Eşini ve 2 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar eden adam, geride 14 sayfalık mektup bırakmış         
12:24
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarını sosyal medyadan paylaştı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarını sosyal medyadan paylaştı         
11:15
İğrenç görüntüler hayrete düşürmüştü! Kedi yiyen kadınla ilgili savcılık kararını verdi İğrenç görüntüler hayrete düşürmüştü! Kedi yiyen kadınla ilgili savcılık kararını verdi         
10:19
Gökhan Gönül yıllar sonra ortaya çıkan kardeşine sahip çıktı: Ne gerekiyorsa yapacağız Gökhan Gönül yıllar sonra ortaya çıkan kardeşine sahip çıktı: Ne gerekiyorsa yapacağız         
10:06
Pazarlık gece yarısına kadar sürdü! Hükümet ile sendikalar memurların maaş zammı için anlaştı Pazarlık gece yarısına kadar sürdü! Hükümet ile sendikalar memurların maaş zammı için anlaştı         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2021 16:21:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in "olağanüstü kararlarının" süresi bitiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement