Son dakika: Tunus'ta Cumhurbaşkanı'nın eleştirildiği yayına katılan milletvekili ile sunucuya hapis cezası - Son Dakika
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Son dakika: Tunus'ta Cumhurbaşkanı'nın eleştirildiği yayına katılan milletvekili ile sunucuya hapis cezası

08.04.2022 15:18
Son dakika: Tunus'ta Cumhurbaşkanı'nın eleştirildiği yayına katılan milletvekili ile sunucuya hapis cezası

Edinilen son dakika haberine göre Tunus Askeri Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in eleştirildiği program sonrası açılan davada milletvekili Abdullatif el-Alevi'ye 3 ay, Zeytune televizyonu sunucusu Amir İyad'a 4 ay hapis cezası verdi.

Tunus Askeri Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in eleştirildiği program sonrası açılan davada milletvekili Abdullatif el-Alevi'ye 3 ay, Zeytune televizyonu sunucusu Amir İyad'a 4 ay hapis cezası verdi.

Alevi ve İyad'ın savunma heyetinden Nahda Hareketi eski milletvekili Selim Dilo, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Avukat Dilo, "Tunus Askeri Mahkemesi, gazeteci İyad'a 4 ay, milletvekili Alevi'ye ise 3 ay ay hapis cezası verdi." ifadelerini kullandı.

Dilo, karara karşı temyiz yolunun açık olduğunu kaydetti.

Milletvekili Alevi ile gazeteci İyad'ın yargılanma süreci

Tunus'ta ulusal yayın yapan özel Zeytune televizyon kanalındaki "Hasad 24" programı sunucusu olan İyad, Cumhurbaşkanı Said'e yönelik eleştirilerin yer aldığı programın ardından 3 Ekim 2021'de güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.

Soruşturmanın ardından "devlete karşı komplo kurmak" suçlamasıyla Askeri Mahkemeye sevk edilen İyad, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İyad, 25 Kasım'da tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmıştı.

İyad'ın tutuklanmasına neden olan programda konuk olarak yer alan ve 25 Temmuz 2021 kararlarıyla dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili Alevi ise aynı davada tutuksuz yargılanıyordu.

Tunus'ta yaşanan siyasi kriz ve Temsilciler Meclisinin feshedilmesi

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in geçen yıldan bu yana aldığı olağanüstü kararlar ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Said, 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı. Tunus Cumhurbaşkanı, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Meclisin çalışmalarının askıya alınmasına karşı çıkan milletvekilleri 30 Mart'ta çevrim içi oturum düzenlerken, bunu "darbe girişimi" olarak değerlendiren Cumhurbaşkanı Said, Anayasa'nın 72. maddesine dayanarak aynı gün Meclisi feshettiğini duyurdu.

Ülkedeki bazı kesimler Said'in Meclisi saf dışı bırakan kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Tunus'ta Cumhurbaşkanı'nın eleştirildiği yayına katılan milletvekili ile sunucuya hapis cezası - Son Dakika


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