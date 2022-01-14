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Son dakika! Tunus'ta devrimin yıl dönümünde Said'in kararlarının protesto edildiği eyleme müdahale - Son Dakika

Son dakika! Tunus'ta devrimin yıl dönümünde Said'in kararlarının protesto edildiği eyleme müdahale

14.01.2022 17:27
Son dakika! Tunus'ta devrimin yıl dönümünde Said'in kararlarının protesto edildiği eyleme müdahale

Son dakika haberlerine göre Tunus'taki Yasemin Devrimi'nin 11'inci yıl dönümünde başkentte Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de aldığı "olağanüstü kararları" protesto eden eylemcilere polis müdahale etti.

Tunus'taki Yasemin Devrimi'nin 11'inci yıl dönümünde başkentte Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de aldığı "olağanüstü kararları" protesto eden eylemcilere polis müdahale etti.

Birçok siyasi parti ve STK'nın çağrısı üzerine başkent Tunus'ta düzenlenen gösteride eylemciler başkentin merkezindeki Habib Burgiba Caddesi'ne doğru yürüdü.

Polis, yaya giriş-çıkışına kapatılan Habib Burgiba Caddesi'ne girmeye çalışan eylemcilere tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale etti.

Güvenlik kordonunu geçen göstericilerden bir kısmı 11 yıl önce Tunus Devrimi'ne şahitlik eden Burgiba Caddesi'ne girmeyi başardı.

"Tek adam yönetimine hayır" sloganı

Göstericiler "Akan şehit kanlarına vefa istiyoruz", "Tek adam yönetimine hayır, Anayasa'ya dönüşe evet", "Darbeye hayır" şeklinde sloganlar attı.

Başkentteki gösteriye Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz kararlarının ardından görevden alınan Meclis Başkan Vakili Samira Şavuşi de katıldı.

"Statükoyu reddetmeye devam edeceğiz"

Şavuşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Habib Burgiba Caddesi'ne girişimizin engellenmesine bir anlam veremedim. Bu kadar güvenlik önlemi ancak diktatörlükle yönetilen ülkelerde görülebilir. Statükoyu reddetmeye devam edeceğiz, kimse sesimizi kısamayacak." dedi.

Gösteri öncesinde yoğun güvenlik önlemleri alındı

Sabahın erken saatlerinden itibaren, gösterinin düzenleneceği Habib Burgiba Caddesi'ne giriş ve çıkışlar emniyet güçlerince kontrol altına alındı.

Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişiminden yapılan açıklamada, birçok eylemcinin gösterilere katılmak üzere yolda giderken emniyet güçlerince gözaltına alındığı duyuruldu.

Birçok siyasi parti ve STK temsilcisi gösteri çağrısı yapmıştı

Tunus'u 24 yıl demir yumrukla yöneten Zeynel Abidin bin Ali'nin 14 Ocak 2011'de ülkeden kaçmasıyla Tunus'ta yeni bir sürece girilmişti.

Aralarında birçok siyasi parti ve aktivistin de bulunduğu muhalifler, Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü kararlarını 2011'deki devrimin yıl dönümü olan 14 Ocak'ta düzenleyecekleri gösterilerle protesto edeceklerini duyurmuştu.

Siyasi partilerden Nahda Hareketi, Demokratik Akım Partisi, Cumhuriyetçi Parti, Emek ve Özgürlükler için Demokratik Blok, Özgür Anayasa Partisi ve İşçi Partisi de yaptıkları açıklamalarla 14 Ocak'ta sokağa çıkacaklarını bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Said, her yıl 14 Ocak'ta kutlanan Tunus Devrim Günü'nü, yayımladığı kararname ile devrim sürecinin başladığı 17 Aralık olarak değiştirmiş, bu karar ülkedeki bazı kesimlerce tepki çekmişti.

Tunus'taki siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını kendine bağladı.

Tunus Cumhurbaşkanı, son olarak 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkış yol haritası" ile ülkede 17 Aralık 2022'de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

Son dakika! Tunus'ta devrimin yıl dönümünde Said'in kararlarının protesto edildiği eyleme müdahale
Son dakika! Tunus'ta devrimin yıl dönümünde Said'in kararlarının protesto edildiği eyleme müdahale
Son dakika! Tunus'ta devrimin yıl dönümünde Said'in kararlarının protesto edildiği eyleme müdahale
Son dakika! Tunus'ta devrimin yıl dönümünde Said'in kararlarının protesto edildiği eyleme müdahale

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cumhurbaşkanı, Protesto, Polis, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Tunus'ta devrimin yıl dönümünde Said'in kararlarının protesto edildiği eyleme müdahale - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Tunus'ta devrimin yıl dönümünde Said'in kararlarının protesto edildiği eyleme müdahale - Son Dakika
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