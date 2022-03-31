Son dakika... Tunus'ta Nahda Hareketi, Cumhurbaşkanı Said'in Meclis'i feshetme kararını reddetti - Son Dakika
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Son dakika... Tunus'ta Nahda Hareketi, Cumhurbaşkanı Said'in Meclis'i feshetme kararını reddetti

31.03.2022 20:06
Son dakika... Tunus'ta Nahda Hareketi, Cumhurbaşkanı Said'in Meclis'i feshetme kararını reddetti

Son dakika haberleri: Tunus'ta Nahda Hareketi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Temsilciler Meclisi'ni fethetme kararını reddettiğini açıkladı.

Tunus'ta Nahda Hareketi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Temsilciler Meclisi'ni fethetme kararını reddettiğini açıkladı.

Nahda Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, Said'in kararına tepki gösterildi.

Açıklamada, "Temsilciler Meclisi'nin askıya alınması veya feshedilmesi yoluyla devre dışı bırakılması, açlıkla boğuşan halkımıza ve iflasın eşiğindeki devletimize zarar veriyor." ifadelerine yer verildi.

Tunus'a yerli ve yabancı yatırımın, uluslararası düzeyde iş birliğinin, uluslararası finans kuruluşlarıyla ilişkilerin ve ülkenin yardım alabilmesinin "meşru anayasal kurumların varlığı ve siyasi istikrarı gerektirdiğine" dikkat çekilen açıklamada, ülkedeki ekonomik ve toplumsal sorunların artmasından Cumhurbaşkanı Said'in sorumlu olduğuna vurgu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Said'in Meclis'i feshetme kararının reddedildiği açıklamada, "devlet kurumlarının siyasi hesaplar uğruna bir çatışmaya dahil edilmemesi ve yasadışı bir şekilde kullanılmaması" çağrısında bulunuldu.

Dün Temsilciler Meclisi'nin düzenlediği ve 121 milletvekilinin katıldığı çevrimiçi oturumun yasal olduğuna vurgu yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in Meclis'i feshetme kararının anayasanın 80. maddesinin açıkça ihlali olduğuna işaret edildi.

Cumhurbaşkanı Said Temsilciler Meclisi'ni feshetti

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de Meclis'in çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmıştı.

Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Çalışmalarını askıya aldığı Temsilciler Meclisi'nin düzenlediği çevrimiçi oturumu "darbe girişimi" olarak değerlendiren Said, Anayasa'nın 72. maddesine dayanarak dün Meclis'i feshetti.

Cumhurbaşkanı Said'in geçen yıldan bu yana aldığı olağanüstü kararlar ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Ülkedeki bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Tunus'ta Nahda Hareketi, Cumhurbaşkanı Said'in Meclis'i feshetme kararını reddetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Tunus'ta Nahda Hareketi, Cumhurbaşkanı Said'in Meclis'i feshetme kararını reddetti - Son Dakika
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