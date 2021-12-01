Son dakika! Tunus'ta tutuklu yargılanan eski Tarım Bakanı ve 3 bakanlık yetkilisi serbest bırakıldı - Son Dakika

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurup, vekillerin dokunulmazlıklarını kaldırmış ve yetkilerini genişleten bir dizi olağanüstü karar almıştı.

Yusuf eş-Şahid hükümetinde 2016-2020 yıllarında Tarım Bakanı olan Tayyib, 2011-2014 yıllarında da Ulusal Kurucu Meclis üyeliği yapmıştı.

Tunus Mahkemesi, Tayyib ve 3 bakanlık yetkilisi hakkında 29 Ekim Cuma günü "yolsuzluk" ve "karar para aklama" suçlamasıyla tutuklama kararı vermişti.

Karaşi, eski Bakan Tayyib ve beraberinde tutuklanan 3 bakanlık yetkilisinin Tunus Asliye Mahkemesinde bugün görülen duruşmanın ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıklarını duyurdu.

Tunus'ta bir ay önce "yolsuzluk" suçlamasıyla tutuklanan eski Tarım Bakanı Samir et-Tayyib ve 3 bakanlık yetkilisinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı belirtildi.

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