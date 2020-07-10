Son Dakika: Tunus'un işsizlik protestolarına sahne olan Tatavin ilinde tansiyon yükseliyor - Son Dakika

Son Dakika: Tunus'un işsizlik protestolarına sahne olan Tatavin ilinde tansiyon yükseliyor

Son dakika güncel haberi: Protestocuların kurdukları çadırlardan detaylar Protestocuların açıklamaları Askeri birliklerin bölgeye gelişi - Petrol şirketlerine ait araçların geçiş noktasına çadır kuran göstericiler, talepleri karşılanana kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyledi TUNUS AA) - Tunus'un güneydoğusundaki...

Protestocuların kurdukları çadırlardan detaylar

Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Son Dakika: Ayasofya'da ibadet yolu açıldı! Bakanlar Kurulu'nun 1934 tarihli müze kararı iptal edildi
Son Dakika: Okul öncesi, ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin kayıt yerleri belli oldu

Protestocuların açıklamaları

Askeri birliklerin bölgeye gelişi - Petrol şirketlerine ait araçların geçiş noktasına çadır kuran göstericiler, talepleri karşılanana kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyledi

TUNUS AA) - Tunus'un güneydoğusundaki Tatavin ilinde hükümetin 2017'de düzenlenen eylemler sonucu imzalanan anlaşmanın şartlarını yerine getirmemesi protesto edildi.

Tatavin ilinin petrol kuyularının yoğunlukta bulunduğu Kamur bölgesinde düzenlenen gösteride, bölge halkına istihdam sağlanması talep edildi.

Petrol şirketlerine ait araçların geçiş noktasına çadır kuran göstericiler, talepleri karşılanana kadar eylemlerini sürdürecekleri mesajını verdi.

Gösteriyi organize eden Dav el-Gul AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hükümetin 2017'de düzenlenen eylemler sonucu imzalanan anlaşmanın şartlarını yerine getirmeme konusunda ısrarcı olması nedeniyle tansiyonu yükseltecek bir adım atmaya karar verdik." dedi.

Tatavin kentinde yaklaşık 20 gündür gerginlik yaşanıyor. Bölge halkına istihdam sağlanması talebiyle ve hükümetin talepleri karşılamamasını protesto için düzenlenen gösterilere emniyet güçleri müdahalelerde bulunmuş, protestocular ile polisler arasında arbedeler yaşanmıştı.

Tunus Enerji ve Maden Bakanı El-Munci Merzuk, bugün yaptığı açıklamada, Başbakan İlyas el-Fahfah'ın gelecek hafta yapacağı Tatavin ziyaretinde bölgeye yönelik kalkınma ve istihdam konusunda hükümetin aldığı kararları açıklayacağını duyurmuştu.

Tatavin'deki işsizlik protestoları

Tunus'un petrol üretiminin yüzde 40'ı ile doğal gaz üretiminin yüzde 20'sini karşılayan Tatavin ilinde 2017 yılında yaklaşık üç ay boyunca bölgedeki yerli ve yabancı petrol şirketlerinde istihdam sağlanması talebiyle çok sayıda protesto düzenlenmişti.

Göstericiler, petrol kuyularının yoğunlukta olduğu Kamur bölgesine çıkan yolları kapatarak petrol üretimini durdurmuştu.

Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (UGTT) ara bulucuğuyla, göstericiler ve hükümet, Haziran 2017'de hayatın normale dönmesi için anlaşmıştı.

Anlaşma çerçevesinde, bölgede petrol ve doğal gaz çıkartan enerji şirketlerinin 2018 sonuna kadar bölge halkından 1500 kişiye istihdam sağlaması, hükümetin ildeki kalkınma fonuna yıllık 80 milyon dinar bütçe ayırması, Enerji Bakanlığı çerçevesinde faaliyet gösteren enerji şirketlerinde iş olanağı sağlanması öngörülmüştü.?.

Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 09:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika: Tunus'un işsizlik protestolarına sahne olan Tatavin ilinde tansiyon yükseliyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

12:55 Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı 12:18 Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı 12:16 İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi 12:01 Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu 11:48 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı 11:45 Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti 11:35 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek 11:32 Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı 11:17 Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı 11:11 1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu 10:18 Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü 09:40 81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla 09:36 Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi 08:25 Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi 01:43 Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
16:16
Son Dakika: Ayasofya'da ibadet yolu açıldı! Bakanlar Kurulu'nun 1934 tarihli müze kararı iptal edildi
16:01
Son Dakika: Okul öncesi, ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin kayıt yerleri belli oldu
15:43
İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, çakarlı araçla emniyet şeridini ihlal etti
15:04
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odasına haciz geldi
15:01
TFF, F.Bahçe-Sivasspor maçına hakem Abdulkadir Bitigen'in yerine Ali Palabıyık'ı atadı
14:57
Şehri terk eden Ogenyi Onazi, cep telefonu sinyaliyle bulundu ve yeniden antrenmana çıkarıldı
14:51
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
13:43
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
13:31
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
13:11
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 16:28:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: Tunus'un işsizlik protestolarına sahne olan Tatavin ilinde tansiyon yükseliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]