Son dakika... Tunus ve Bahreyn'de Kovid-19'dan can kaybı ve vaka sayıları yükseldi - Son Dakika

Son dakika... Tunus ve Bahreyn'de Kovid-19'dan can kaybı ve vaka sayıları yükseldi

18.10.2020 03:09
Son dakika... Tunus ve Bahreyn'de Kovid-19'dan can kaybı ve vaka sayıları yükseldi, System.String[]

Son dakika haber: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Tunus'ta 626'ya, Bahreyn'de 293'e ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Tunus'ta 626'ya, Bahreyn'de 293'e ulaştı.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 13-16 Ekim'de Kovid-19 yüzünden 114 kişinin hayatını kaybettiği, 5 bin 752 kişinin enfekte olduğu duyuruldu.

Açıklamada, salgında can kaybının 626'ya, vaka sayısının da 40 bin 542'ye ulaştığı belirtildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, 246 kişide virüs tespit edildi.

Salgından ölenlerin sayısı 293'e, vaka sayısı 77 bin 571'e yükseldi.

Hastalığa yakalanan kişilerden 73 bin 84'ü iyileşti.

Bahreyn, 16 ekim, Tunus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Tunus ve Bahreyn'de Kovid-19'dan can kaybı ve vaka sayıları yükseldi - Son Dakika

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