Son dakika gündem: Tunuslular Cumhurbaşkanı Said'in "olağanüstü kararlarını" protesto etti - Son Dakika

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in kendisine geniş yetkiler tanıyan "olağanüstü kararları" başkentte protesto edildi.

Tunuslular, "Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi"nin çağrısı üzerine parlamento binası önünde yer alan Bardo Meydanı'nda toplandı.

Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz'da aldığı olağanüstü kararları protesto eden göstericiler, "Korku yok, terör yok, iktidar halkındır", "Darbeye hayır", "Halk darbeyi istemiyor" şeklinde sloganlar attı.

Yüzlerce kişinin katıldığı gösteri sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi, Cumhurbaşkanı Said'in aldığı olağanüstü kararlarını "darbe" olarak nitelendiren aktivistler tarafından kuruldu.

Girişimin çağrısıyla 10 Ekim'de Tunus'un merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi'nde düzenlenen "darbe" karşıtı gösteriye binlerce kişi katılmıştı.

Cumhurbaşkanı Said, yasama ve yürütme yetkilerini devraldı

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurup başbakanı azlettikten sonra 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.

Yeni kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Cumhurbaşkanı'na Bakanlar Kurulunun görüşünü aldıktan sonra "yasama metinleri" çıkarma yetkisi verildi.

Kararnameler uyarınca Bakanlar Kurulu artık Meclise değil Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu oldu. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayabiliyor, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyebiliyor.

Bu süreçte Said'in uzun süre atadığı yeni Başbakan Necla Buden Ramazan'ın oluşturduğu hükümet de 11 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan yemin töreninin ardından göreve başladı.