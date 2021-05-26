Son Dakika: TÜPRAŞ, 58,6 milyar lira ile Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu - Son Dakika
Son Dakika: TÜPRAŞ, 58,6 milyar lira ile Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu
26.05.2021 10:47
Son dakika: İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'nın sonuçları açıklandı. Buna göre, TÜPRAŞ 58,6 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu. TÜPRAŞ'ı 45,2 milyar lirayla Ford Otomotiv ve 31,2 milyar lirayla Oyak-Renault takip etti.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
26.05.2021 11:00:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: TÜPRAŞ, 58,6 milyar lira ile Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu - Son Dakika