Son dakika... Tur midibüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

ANTALYA'da tur midibüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü Baver Elkatmış (27), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sularında Antalya'nın Kundu turizm bölgesinde yer alan ve Kral Yolu olarak adlandırılan Kadriye Caddesi üzerinde meydana geldi. Belek turizm bölgesinden turistleri havalimanına götürmek için seyir halinde olan Osman Akın yönetimindeki 15 AB 057 plakalı midibüs, Kundu bölgesinden Belek istikametine seyir halinde olan 20 GK 072 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yolun kenarına savruldu. Otomobil sürücüsü Baver Elkatmış, çarpmanın etkisiyle şoför koltuğunda sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin yoğun çabası sonucu çıkarılan Elkatmış'ın, yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada midibüs şoförü Osman Akın ve içinde yer alan 12 yolcudan bir Rus kadın turist hafif yaralandı. Rus kadın tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan diğer turistler ise bavullarını alarak başka bir araca nakledildi.

Baver Elkatmış'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kaza haberini alan Elkatmış'ın yakınları olay yerinde gözyaşı döktü.