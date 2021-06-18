Son dakika... Tur rehberi kaldığı otel odasında ölü bulundu - Son Dakika

Antalya'da kokartlı tur rehberi kaldığı aparta ölü bulundu. Epilepsi hastası olduğu belirlenen rehberin geçirdiği kriz sonucunda yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Üzücü olay Manavgat ilçesinde yaşandı. Apart görevlileri tarafından kiraladığı odada yatağında ölü vaziyette bulunan Koray Demirözen'in cenazesi, adli tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Epilepsi hastası olduğu belirlenen Demirözen'in geçirdiği epilepsi krizi sonucunda yaşamını yitirmiş olabileceği bildirildi.

Kokartlı tur rehberi olan Koray Demirözen'in 15 gün önce iş bulmak amacıyla Manavgat'a geldiği ve daha önce beraber çalıştığı arkadaşları tarafından ölü bulunduğu aparta yerleştirildiği öğrenildi. - ANTALYA