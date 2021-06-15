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Son Dakika | TÜREB rüzgar enerjisi yatırımcıları için rehber hazırladı - Son Dakika

Son Dakika | TÜREB rüzgar enerjisi yatırımcıları için rehber hazırladı

15.06.2021 14:27
Son Dakika | TÜREB rüzgar enerjisi yatırımcıları için rehber hazırladı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliğince (TÜREB), rüzgar enerjisi alanında yatırım yapmak isteyen yatırımcıların proje geliştirme aşamasından santralin devreye alınmasına kadarki süreçte karşılaşacakları aşamaların ele alındığı "Rüzgar Yatırımcısı Rehberi" yayımlandı.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliğince (TÜREB), rüzgar enerjisi alanında yatırım yapmak isteyen yatırımcıların proje geliştirme aşamasından santralin devreye alınmasına kadarki süreçte karşılaşacakları aşamaların ele alındığı "Rüzgar Yatırımcısı Rehberi" yayımlandı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, rehber TÜREB'in internet sitesinde erişime açıldı.

Rüzgar enerjisinde 2 bin megavatlık mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmaları öncesi yayımlanan rehber, yatırım süreci, proje geliştirme, ön lisans, lisans, bakanlık kabulü ve işletme olmak üzere 5 ana bölümden oluşuyor.

Proje geliştirme süreci yatırımcının olası proje sahasındaki ön analizler, ilgili idare tarafından açıklanacak kapasiteyi takiben ön lisans yarışma aşamasını, ön lisans süreci yarışmanın kazanılmasını takiben alınması gereken izinler mülkiyet edinimi ve imar planı süreçlerini, lisans süreci şebekeye bağlantıyla ilgili işlemler, mülkiyet ediniminin kesinleşmesi sürecini ve bakanlıkça proje onayının gerçekleştirilmesi ve inşaat aşamalarını kapsıyor.

Bakanlık kabulü süreci tesisin tamamlanması ve sisteme elektrik verecek duruma gelmesini takiben bakanlığın kabul aşamasını ve işletme süreci de tesisin tamamlanması ve sisteme elektrik verecek duruma gelme aşamalarını içeriyor.

Açıklamada rehbere ilişkin görüşlerine yer verilen TÜREB Başkanı Ebru Arıcı, Türkiye'nin rüzgar enerjisindeki kurulu gücünün 9 bin 680 megavata ulaştığını ve toplam elektrik üretiminin yüzde 10'unu oluşturduğunu bildirdi.

Rüzgarda 10 bin megavat eşiğine gelindiğini belirten Arıcı, "Bu yıl bitmeden 10 bin megavatı geçmiş olacağız. Oluşturduğumuz bu rehberle, Türkiye'de rüzgar sektörüne yatırım yapmayı planlayan ancak süreçler konusunda tereddüt yaşayan potansiyel yatırımcının önünü açmayı hedefliyoruz. Benzer çalışmalarla sektörün büyümesine ve 2030 yılı itibarıyla rüzgar kurulu gücünün 25 bin megavat seviyesine taşınmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir Enerji, Yatırım, Türkiye, Lisans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | TÜREB rüzgar enerjisi yatırımcıları için rehber hazırladı - Son Dakika Ekonomi


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