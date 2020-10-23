Son dakika... Turgutlulu şehit Samet Yılmaz'ın babası hayatını kaybetti - Son Dakika

Turgutlulu şehit Samet Yılmaz'ın babası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Turgutlu Devlet Hastanesinde bir süredir tedavi gören 61 yaşındaki şehit babası Selahattin Yılmaz, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yılmaz'ın cenazesi, Turgutlu Şehir Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Cenaze törenine, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve Yılmaz'ın yakınları katıldı.

Şehit Uzman Onbaşı Samet Yılmaz, 2010 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit düşmüştü.