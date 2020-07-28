Son Dakika: Turgutluspor'a muhteşem karşılama

TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off finalinde Karşıyaka'yı penaltı atışlarıyla 7-5 yenerek 5 yıl aradan sonra TFF 2. Lig'e yükselen Turgutluspor kafilesine, Antalya dönüşü ilçede muhteşem bir karşılama töreni düzenlendi. Kara yoluyla Turgutlu'ya gelen Turgutlusporlu oyuncular, teknik heyet ve yönetim, konvoy eşliğinde ilçeye giriş yaptı. Süslenen bir tırın dorsesine binen Turgutluspor kafilesi, kırmızı-siyahlı bayraklarla donatılan ilçenin en işlek caddesi Atatürk Bulvarı'nda binlerce taraftar tarafından görkemli bir törenle karşılandı. Kutlamalarda taraftarlar "İşte taraftar, işte şampiyon" şeklinde tezahürat yaptı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Turgutluspor Kulüp Başkanı Hüseyin Güleç, teknik direktör Cüneyt Biçer, yöneticiler, oyuncular ve teknik ekip tırın üzerinden taraftarları selamladı. Taraftarlara seslenen Belediye Başkanı Çetin Akın, "Söz verdiğimiz gibi 2. Lig'e yükselmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarıda emek var, alın teri var. Bu başarının elde edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarlarımıza ve her zaman desteğini arkamızda hissettiğimiz Turgutlu halkına teşekkür ediyorum" dedi.