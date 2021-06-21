Üye Girişi
Son Dakika: Turizm sektörüne verilen KDV desteği bir ay daha uzatıldı - Son Dakika

Son Dakika: Turizm sektörüne verilen KDV desteği bir ay daha uzatıldı

21.06.2021 19:32
Son Dakika: Turizm sektörüne verilen KDV desteği bir ay daha uzatıldı, System.String[]

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından turizm sektörüne yönelik iyi haberi de verdi. Erdoğan, turizm sektörüne verilen KDV desteğinin 1 ay daha uzatıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda alınan kararları açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce bahsettiği turizm sektörüne verilen KDV desteğinin uzatılması hakkında da müjdeyi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizm sektörüne verilen KDV desteğinin 1 ay daha uzatıldığını açıkladı.

"KABİNE TOPLANTISINDA GÖRÜŞECEĞİZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde KDV desteği hakkında bilgilendirmede bulunmuştu. Turizmin zincirleme katma değer oluşturan, yüksek istihdam ortaya çıkartan bir alan olduğunu belirten Erdoğan, Cumartesi günü yaptığı konuşmada "KDV noktasındaki desteği de Haziran sonuna kadar uzattık. Pazartesi günü Kabine toplantımız var, Kabine toplantımızda tekrar bunu masaya yatırırız. Kabine toplantısından sonra yapacağım ulusa seslenişte inşallah bu müjdeyi de ayrıca veririz" ifadelerini kullanmıştı.

Son Dakika: Turizm sektörüne verilen KDV desteği bir ay daha uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı, Korona tablosu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Turizm sektörüne verilen KDV desteği bir ay daha uzatıldı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Serdar Ali Çelikler'den çarpıcı Şenol Güneş sözleri: Memleketçilik yaptığı iddiaları var 19:13 Serdar Ali Çelikler'den çarpıcı Şenol Güneş sözleri: Memleketçilik yaptığı iddiaları var Sanki şehadetini görmüş! Kuzey Irak şehidinin son görüntüleri yürekleri dağladı 18:34 Sanki şehadetini görmüş! Kuzey Irak şehidinin son görüntüleri yürekleri dağladı Çatıdan gelen esrarengiz seslerin sahibi baykuş yavruları çıktı 17:48 Çatıdan gelen esrarengiz seslerin sahibi baykuş yavruları çıktı
Ünlü şarkıcı Hakan Altun 17:29 Ünlü şarkıcı Hakan Altun "yalandır" diyerek paylaştı: Milyonlar içinde yüzmüyorum Meteoroloji illeri sıralayıp, tarih verdi! Şiddetli yağış salı günü öğleden sonra hayatı felç edecek 16:45 Meteoroloji illeri sıralayıp, tarih verdi! Şiddetli yağış salı günü öğleden sonra hayatı felç edecek Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada 16:38 Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada
18 yaşındaki genç Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti 16:14 18 yaşındaki genç Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti 16:00 "Komşularıma gidiyorum" diyerek evden çıkmıştı! İki çocuk annesi kadın sırra kadem bastı

Son Dakika Haberleri
17:18 Trafiğe açık yolda paten süren çocuk otobüsün altında kaldı! Durumu kritik
16:52 Hakan Çalhanoğlu: Inter'le anlaştım, salı günü sözleşme imzalayacağım
16:45 Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi
16:44 Hatay'da su kuyusunda panik yaşandı! İnsana ait kafa tası, çene ve kol kemikleri bulundu
16:39 Alaattin Çakıcı, Kıbrıs'a kaçtığı yönündeki iddiaları yanıtladı: Özgür bir vatandaşım dünyanın her yerine gidebilirim
16:38 Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada
16:36 30 metre yükseklikteki falezlerden atladı! Genç kız ağır yaralandı
16:36 Bu iddia Türk futbolunu karıştıracak! Galler maçının ardından Sergen Yalçın'a "Milli Takım'ı çalıştır" teklifi
16:10 Babalık izninde devrim gibi değişiklik! Özel şirketlerde süre 6 aya kadar çıkıyor
16:01 Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas mazbatasını yarın alıyor
ABD ile ilişkilerde yeni dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yansıdı: Biden ile mutabık kaldık ABD ile ilişkilerde yeni dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yansıdı: Biden ile mutabık kaldık         
19:19
Son Dakika: 1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor! İşte sokak kısıtlamasının da kaldırıldığı 4 yeni adım Son Dakika: 1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor! İşte sokak kısıtlamasının da kaldırıldığı 4 yeni adım         
19:05
Florya'da alkışlarla karşılanan Fatih Terim'in ilk sözü, Florya'da alkışlarla karşılanan Fatih Terim'in ilk sözü, "Heyecanlıyım" oldu         
18:12
Galatasaray, Boca Juniors'ta forma giyen Jorman Campuzano'yu renklerine bağlamaya çok yakın Galatasaray, Boca Juniors'ta forma giyen Jorman Campuzano'yu renklerine bağlamaya çok yakın         
17:33
Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi         
16:46
Alaattin Çakıcı, Kıbrıs'a kaçtığı yönündeki iddiaları yanıtladı: Özgür bir vatandaşım dünyanın her yerine gidebilirim Alaattin Çakıcı, Kıbrıs'a kaçtığı yönündeki iddiaları yanıtladı: Özgür bir vatandaşım dünyanın her yerine gidebilirim         
16:39
Misafir olarak gittiği evde tartıştığı kişi silah çekince 7'nci kattan atladı! O anlar kamerada Misafir olarak gittiği evde tartıştığı kişi silah çekince 7'nci kattan atladı! O anlar kamerada         
16:30
"Kuryeyi zorla alıkoyma" davası sonuçlandı! İş insanı İpek Hattat ceza almadı         
16:00
Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum         
15:35
Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor         
14:50
Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu         
14:25
Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti         
13:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronaya karşı tavsiye ettiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronaya karşı tavsiye ettiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı         
12:16
Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı! 6 kişi ahırdan çıkaramadı Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı! 6 kişi ahırdan çıkaramadı         
12:11
3. doz aşı gerekli mi? Mehmet Ceyhan'dan aşı üreticilerine ağır suçlama 3. doz aşı gerekli mi? Mehmet Ceyhan'dan aşı üreticilerine ağır suçlama         
10:46
Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'a 35 milyon TL teklif etti Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'a 35 milyon TL teklif etti         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2021 19:44:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: Turizm sektörüne verilen KDV desteği bir ay daha uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement