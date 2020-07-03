Son dakika! Turizmci kaliteli hizmet için fiyat kırmama kararı aldı - Son Dakika

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı'na (KETAV) üye turizm işletmecileri, Covid-19 nedeniyle geç başlayan sezonda 2020 yılında planladıkları fiyatları değiştirmeme kararı aldı. Konuyla ilgili konuşan KETAV Başkan Yardımcısı Volkan Yorulmaz, "Doğru hizmeti, kaliteli hizmeti bekliyorsanız, bunun bir bedeli var. Bunun karşılığında da bir para ödemek gerekiyor. Ucuz otele gitmek doğru bir strateji değil" dedi.
Kemer'de yeni normalleşme süreci kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Güvenli Turizm Sertifikası'nı alan oteller, kapılarını açtı. Normalleşme sürecinde ilk toplantısını gerçekleştiren KETAV Yönetim Kurulu üyeleri, sezonla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda, Güvenli Turizm Sertifikası ile turizmciye ek bir yükümlülük getirilmesi ve kaliteli hizmet anlayışından kopmamak için 2020 yılında planlanan fiyat politikalarını değiştirmeme kararı aldı.
"Şimdi zor bir süreçten geçiyoruz malum, ama Kemer olarak biz tüm otelciler sezona hazırız. Sertifikalar alınmaya başlandı birçok otelde. Temmuz itibariyle de hareketliliğin artmasını bekliyoruz. Burada en önemli konu tüm otelci arkadaşlarımızın da ortak fikri fiyat skalasında çok fazla indirime gitmemek. Tabii ki günün şartlarına göre bir fiyat politikası belirlenecek, fakat maliyetler ortada. Bu sertifikasyonla artı maliyetler de geldi. Dolayısıyla doğru hizmeti alabilmek için belirli bir fiyatı gözden çıkarmak gerekiyor. Buna tüm otelciler olarak dikkat etmek için ortak bir karar aldık. Dolayısıyla doğru hizmeti, kaliteli hizmeti bekliyorsanız bunun bir bedeli var. Bunun karşılığında da bir para ödemek gerekiyor. Ucuz otele gitmek doğru bir strateji değil. Yani maliyetler ortada, dolayısıyla bu maliyetleri göz önünde bulundurarak, fiyat politikasını doğru belirlemek lazım otelciler anlamında. Misafir de bu fiyatların ucuz olmasını beklememesi gerekiyor. Çünkü biz kaliteli hizmeti ancak o fiyatlarda verebiliyoruz. Bunu doğru anlamak lazım. Dolayısıyla tüm otelci arkadaşlarımızdan da ricamız fiyat politikalarında planladıkları gibi 2020'de nasıl planladılarsa o şekilde devam etmeleri."