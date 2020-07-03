Son dakika! Turizmci kaliteli hizmet için fiyat kırmama kararı aldı - Son Dakika

Son dakika! Turizmci kaliteli hizmet için fiyat kırmama kararı aldı

Gelen son dakika haberlerine göre ANTALYA'nın Kemer ilçesinde Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı'na (KETAV) üye turizm işletmecileri, Covid-19 nedeniyle geç başlayan sezonda 2020 yılında planladıkları fiyatları değiştirmeme kararı aldı.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı'na (KETAV) üye turizm işletmecileri, Covid-19 nedeniyle geç başlayan sezonda 2020 yılında planladıkları fiyatları değiştirmeme kararı aldı. Konuyla ilgili konuşan KETAV Başkan Yardımcısı Volkan Yorulmaz, "Doğru hizmeti, kaliteli hizmeti bekliyorsanız, bunun bir bedeli var. Bunun karşılığında da bir para ödemek gerekiyor. Ucuz otele gitmek doğru bir strateji değil" dedi.

Kemer'de yeni normalleşme süreci kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Güvenli Turizm Sertifikası'nı alan oteller, kapılarını açtı. Normalleşme sürecinde ilk toplantısını gerçekleştiren KETAV Yönetim Kurulu üyeleri, sezonla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda, Güvenli Turizm Sertifikası ile turizmciye ek bir yükümlülük getirilmesi ve kaliteli hizmet anlayışından kopmamak için 2020 yılında planlanan fiyat politikalarını değiştirmeme kararı aldı.

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'DOLULUK ORANLARININ ARTACAĞINA İNANIYORUZ'

Barut Otel Genel Müdürü Asım Burak Kıpçak, "Otelimizin kapılarını misafirlerimize açtık. Bakanlığımızın vermiş olduğu Güvenli Turizm Sertifikamızı aldık. Bugün ilk giriş yapan misafirlerimiz Türk misafirlerimiz, ama uçuşların artmasıyla çok kısa zamanda yabancı misafirlerimizin geleceğini tahmin ediyoruz ve doluluk oranlarımızın artacağına inanıyoruz.

Kaliteli turizm anlayışımızı sezon başındaki planladığımız fiyatlarda misafirlerimize sunacağız" dedi.

'GÜVENLİ VE KALİTELİ HİZMET SUNMAK'

Akka Hotel's Turizm Koordinatörü Aşkın Kahraman, "Tesisimizi hizmete açtık. 23 Mart itibariyle tesisimizi geçici bir süreyle kapatmıştık ve hizmetimize ara vermiştik. Bu süre içinde tesisimizin hijyen protokollerini oluşturduk. Bakanlığımızın sertifikasyon kriterlerini yerine getirerek Güvenli Turizm Sertifikası belgelerimizi aldık ve ilk Türk misafirlerimizle birlikte otelimizi açtık. Bundan sonraki süreçte de özellikle Ukrayna, Moldova, Belarus, Kazakistan, Bosna-Hersek buna benzer yakın pazarlarda ve güçlü olduğumuz pazarlarda hizmetlerimizi sürdürmeye ve misafirlerimizi hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Eskiden daha iyi bir hizmet standardı sunmayı taahhüt ediyoruz. Fiyatlarla ilgili söyleyebileceğim ise bütçelediğimiz erken rezervasyon dönemindeki fiyat politikamız ile devam ediyoruz. Bu sene temel mottomuz daha fazla fiyat kırmadan güvenli bir tatil hizmetini misafirlerimize sunmak. Bu mottoyla ilerliyoruz. Bu sene tatil yapanlar güvenle tesislerimizi tercih edebilirler" diye konuştu.

'DOĞRU HİZMETİN BİR BEDELİ VAR'

KETAV Başkan Yardımcısı Volkan Yorulmaz ise konuyla ilgili şunları söyledi:

"Şimdi zor bir süreçten geçiyoruz malum, ama Kemer olarak biz tüm otelciler sezona hazırız. Sertifikalar alınmaya başlandı birçok otelde. Temmuz itibariyle de hareketliliğin artmasını bekliyoruz. Burada en önemli konu tüm otelci arkadaşlarımızın da ortak fikri fiyat skalasında çok fazla indirime gitmemek. Tabii ki günün şartlarına göre bir fiyat politikası belirlenecek, fakat maliyetler ortada. Bu sertifikasyonla artı maliyetler de geldi. Dolayısıyla doğru hizmeti alabilmek için belirli bir fiyatı gözden çıkarmak gerekiyor. Buna tüm otelciler olarak dikkat etmek için ortak bir karar aldık. Dolayısıyla doğru hizmeti, kaliteli hizmeti bekliyorsanız bunun bir bedeli var. Bunun karşılığında da bir para ödemek gerekiyor. Ucuz otele gitmek doğru bir strateji değil. Yani maliyetler ortada, dolayısıyla bu maliyetleri göz önünde bulundurarak, fiyat politikasını doğru belirlemek lazım otelciler anlamında. Misafir de bu fiyatların ucuz olmasını beklememesi gerekiyor. Çünkü biz kaliteli hizmeti ancak o fiyatlarda verebiliyoruz. Bunu doğru anlamak lazım. Dolayısıyla tüm otelci arkadaşlarımızdan da ricamız fiyat politikalarında planladıkları gibi 2020'de nasıl planladılarsa o şekilde devam etmeleri."


Koronavirüs, Kemer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 08:09 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Turizmci kaliteli hizmet için fiyat kırmama kararı aldı - Son Dakika

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