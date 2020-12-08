Türk askeri 10 Aralık Zafer Töreni için Azerbaycan'da - Son Dakika

Azerbaycan'da 10 Aralık Zafer Geçidi Törenine katılacak olan Türk askeri, bugün yapılan provalarda Bakü sokaklarında geçiş gerçekleştirdi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 10 Aralık'ta düzenlenecek askeri geçit törenine Türk askeri de katılacak. Azerbaycan'ın Ermenistan üzerinde elde ettiği Dağlık Karabağ galibiyet dolayısıyla başkent Bakü'de bulunan Azadlik Meydanı'nda 10 Aralık'ta yapılacak askeri geçit töreni için hazırlıklar ara vermeden devam ediyor. Askeri geçit töreni için bugün yapılan provalarda Türk askeri de yer aldı. Üç binden fazla askeri personelin katılacağı geçit töreninde Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin kullandığı bir dizi silah ve teçhizatın yanı sıra, modern askeri teçhizat, füzeler ve topçu, hava savunma sistemleri, savaş gemileri ve tekneler dahil yaklaşık 150 askeri teçhizat yer alacak. Geçit töreninde, Ermenistan'ın geride bıraktığı, düşmandan ele geçirilen askeri teçhizatın bir kısmının da gösterileceği aktarıldı. Askeri geçit töreni için yapılan hazırlıklar son hızla devam ettiği aktarıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 10 Aralık günü Bakü'de düzenlenecek zafer geçidi törenine katılması planlanıyor.

(Kamil Nadirli/İHA)