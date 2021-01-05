Son dakika! Türk askerinden Afganistan'daki yetimlere giyecek yardımı - Son Dakika

Son dakika! Türk askerinden Afganistan'daki yetimlere giyecek yardımı
05.01.2021 20:49
Son dakika haberi: Afganistan Türk Görev Kuvvet Komutanlığınca, Türk Kızılay aracılığıyla Afganistan'daki Alaattin Yetimhanesi'ndeki 247 çocuğa giyecek yardımında bulunuldu.
Afganistan Türk Görev Kuvvet Komutanlığınca, Türk Kızılay aracılığıyla Afganistan'daki Alaattin Yetimhanesi'ndeki 247 çocuğa giyecek yardımında bulunuldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Afganistan Türk Görev Kuvvet Komutanlığımız, Türk Kızılay aracılığıyla Kabil'de bulunan Alaattin Yetimhanesindeki 247 çocuğa eşofman, ayakkabı, çorap ve şapka gibi kıyafetlerden oluşan hediyeler dağıttı." ifadelerine yer verildi.
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