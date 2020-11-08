Son dakika! Türk askerinin kurtardığı İmen Ubeydi, Suriye'deki oğlu için gözyaşı döküyor - Son Dakika

Son dakika! Türk askerinin kurtardığı İmen Ubeydi, Suriye'deki oğlu için gözyaşı döküyor

08.11.2020 08:25
Son dakika! Türk askerinin kurtardığı İmen Ubeydi, Suriye'deki oğlu için gözyaşı döküyor, System.String[]

Son dakika haberine göre TÜRKİYE'ye kaçak yollarla geçmeye çalışırken 20 metrelik uçuruma yuvarlanıp ağır yaralanan Suriyeli İmen Ubeydi (27), Türk askeri tarafından kurtarıldı.

TÜRKİYE'ye kaçak yollarla geçmeye çalışırken 20 metrelik uçuruma yuvarlanıp ağır yaralanan Suriyeli İmen Ubeydi (27), Türk askeri tarafından kurtarıldı. Antalya'da tedavisi süren Ubeydi, Suriye'de kalan 2 yaşındaki oğlu için gözyaşı döküyor.

Olay, 5 Haziran'da Türkiye- Suriye sınır hattında meydana geldi. İdlib'den kaçan İmen Ubeydi, 2 yaşındaki oğlu Yazan Alalı ile birlikte Türkiye sınırında Kızılay'ın kurduğu Atme Çadır Kampı'nda yaşamaya başladı. 2,5 yıl önce Almanya'ya giden eşinin 'Türkiye'ye geç. Seni oradan aldıracağım' demesi üzerine Ubeydi, oğlu ile birlikte Öncüpınar Sınır Kapısı'na geldi. Ancak pandemi nedeniyle Türkiye'ye girişlerine izin verilmedi.

İmen Ubeydi kamptaki birkaç kişi ile birlikte yasa dışı yollardan Türkiye'ye girmek için kaçakçılarla anlaştı. Gece yarısı beraberindekilerle birlikte sınırdan geçmeye çalışan gruptakiler, Türk askerinin fark etmesi ile birlikte kaçmaya başladı. Ubeydi'nin 2 yaşındaki oğlu bir yakınının kucağında Suriye sınırına geri dönerken, Ubeydi yanındaki 4 kişiyle birlikte 20 metrelik uçuruma düştü. 3 kişi kazayı birkaç kırıkla atlatırken, İmen Ubeydi'nin beli ve bir ayağı kırıldı.TÜRK ASKERİ KURTARDIİmen Ubeydi'ye ilk müdahaleyi sınırdaki Türk askeri yaptı. Ayağına tampon yapılan Ubeydi, çağrılan ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kilis'te 1 ay tedavi gören ve beline, sol ayağına platin takılan İmen Ubeydi'nin sağ bacağı da omurilik zedelenmesi sonucu felç oldu. Ubeydi'ye, Türkiye'de kalabilmesi için Hatay İl Göç İdaresi tarafından 'kayıt belgesi' verildi.İmen Ubeydi'nin Antalya'da yaşayan ağabeyi Halid Ubeydi kardeşini yanına getirdi. 5 aydır yatağa bağımlı yaşamını sürdüren İmen Ubeydi, Suriye'nin Atme Kampı'nda eşinin halasının yanında kalan oğlunun hasretiyle acılarını unuttuğunu söyledi. Evladının, Türkiye'ye getirilmesi için resmi makamlardan yardım isteyen İmen Ubeydi, "Ben kimseden maddi destek istemiyorum. Ağabeyim bana bakıyor. Ben evladımı istiyorum. Oğlum çadır kampta ne yer, ne içer, sağlığı nasıl çok merak ediyorum. Her gece rüyalarıma giriyor. Türk askerine de çok teşekkür ediyorum. Benim hayatımı kurtardı. Gömleğini yırtıp, yarama tampon yapan o yüreği güzel Türk askerinin annesinin ellerinden öpüyorum. Allah Türkiye Cumhuriyeti'nden razı olsun" dedi.

İmen Ubeydi'nin ağabeyi Halid Ubeydi ise, "Bize topraklarını açan ve ikinci vatanımız olan Türkiye'ye ve onun liderine binlerce kez şükranlarımızı sunuyorum. Sayın Erdoğan'dan tek dileğim var. Yeğenimi annesine kavuştursun" diye konuştu.


Son dakika! Türk askerinin kurtardığı İmen Ubeydi, Suriye'deki oğlu için gözyaşı döküyor
Son dakika! Türk askerinin kurtardığı İmen Ubeydi, Suriye'deki oğlu için gözyaşı döküyor
Son dakika! Türk askerinin kurtardığı İmen Ubeydi, Suriye'deki oğlu için gözyaşı döküyor
Son dakika! Türk askerinin kurtardığı İmen Ubeydi, Suriye'deki oğlu için gözyaşı döküyor
Son dakika! Türk askerinin kurtardığı İmen Ubeydi, Suriye'deki oğlu için gözyaşı döküyor
Son dakika! Türk askerinin kurtardığı İmen Ubeydi, Suriye'deki oğlu için gözyaşı döküyor
Son dakika! Türk askerinin kurtardığı İmen Ubeydi, Suriye'deki oğlu için gözyaşı döküyor

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Türk askerinin kurtardığı İmen Ubeydi, Suriye'deki oğlu için gözyaşı döküyor - Son Dakika


Son Dakika

ABD başkanlığına seçilen Biden zafer konuşması yaptı: Bölen değil, birleştiren olacağım ABD'de Biden seçildi, herkesin aklında aynı soru var! Yeni dönemde Türkiye'yi ne bekliyor? Trump'a verdiği destekle bilinen Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Biden kazanınca ağız değiştirdi İran'dan Biden'ın kazanmasına ilk yorum: ABD'deki başkanlık seçimleri tiyatro oyunu Konyaspor, maç sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'nin gol müziğini paylaştı Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar
Trump bu işe kızacak! Yeğeni Mary, Biden şapkasıyla Amerika'ya teşekkür etti Trump bu işe kızacak! Yeğeni Mary, Biden şapkasıyla Amerika'ya teşekkür etti         
07:58
Trump: Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım Trump: Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım         
01:13
ABD Başkanı seçilen Biden'a Türkiye'den ilk tebrik Kılıçdaroğlu'ndan geldi ABD Başkanı seçilen Biden'a Türkiye'den ilk tebrik Kılıçdaroğlu'ndan geldi         
23:37
Çukur dizisi hakkında gençlerin suça teşvik edildiği gerekçesiyle suç duyurusu bulunuldu Çukur dizisi hakkında gençlerin suça teşvik edildiği gerekçesiyle suç duyurusu bulunuldu         
23:04
Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı         
21:43
ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor         
21:14
Ermenistan'a tek taraflı yardım göndermeye hazırlanan Norveç'ten geri adım Ermenistan'a tek taraflı yardım göndermeye hazırlanan Norveç'ten geri adım         
18:15
Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın "Ekonomide sıkıntı yok" sözlerine itiraz etti: Ekonomide sıkıntılar mutlaka var         
16:59
Ailesinin, Ailesinin, "Cep telefonu patladı" dediği Mihriban, av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı         
15:21
Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş         
14:19
3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı         
12:25
Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz         
11:05
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti         
10:35
Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı         
10:21
Damla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi Damla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi         
09:17
Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü         
08:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2020 08:34:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Türk askerinin kurtardığı İmen Ubeydi, Suriye'deki oğlu için gözyaşı döküyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei