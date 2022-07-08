Türk askerinin Reyhanlı'ya girişinin 84. yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika
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Türk askerinin Reyhanlı'ya girişinin 84. yıl dönümü kutlanıyor

08.07.2022 15:43

Türk askerinin Hatay'ın Reyhanlı ilçesine girişinin 84. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Türk askerinin Hatay'ın Reyhanlı ilçesine girişinin 84. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

11 Mayıs Şehitler Anıtı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, 8 Temmuz'un Türk askerinin Reyhanlı'ya girişinin onur günü olduğunu belirtti.

Törene, CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Kaymakam Yasin Öztürk ile vatandaşlar, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk askerinin Reyhanlı'ya girişinin 84. yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk askerinin Reyhanlı'ya girişinin 84. yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika
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