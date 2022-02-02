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Son Dakika: Türk askerlerini Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı! Tezkere, TBMM'de kabul edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türk askerlerini Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı! Tezkere, TBMM'de kabul edildi

02.02.2022 17:06

Son dakika: TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi'ndeki görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 10 Şubat 2022'den itibaren 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Meclis'e sunuldu. Oylanan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ BÖLGELERİNDEN BİRİ

Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde vuku bulan deniz haydutluğu ve silahlı soygun eylemlerine karşı, 2008'de Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının alındığı anımsatılan tezkerede, TBMM'nin, 10 Şubat 2009'da TSK unsurlarının söz konusu bölgede görev yapması için bir yıl izin verdiği belirtildi.

12 DEFA UZATILDI

Bugüne kadar birer yıllık yetki süresinin 12 kez uzatıldığı aktarılan tezkerede, TSK deniz unsurları konuşlandırılmak suretiyle bölgede seyreden Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı ticari gemilerin emniyetinin etkin şekilde muhafazası ve uluslararası toplumca yürütülen deniz haydutluğu, silahlı soygun eylemleri ve denizde terörizmle müşterek mücadele harekatına aktif katılım sağlandığı, bu alanda BM sistemi içinde ve bölgesel ölçekte oynanan rolün ve görünürlüğün pekiştirilmesinin temin edildiği kaydedildi.

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Türk askerlerini Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı! Tezkere, TBMM'de kabul edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Türk askerlerini Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı! Tezkere, TBMM'de kabul edildi - Son Dakika
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