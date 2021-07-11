, Büyükçekmece'de İranlı Zohreh Momeni isimli kadın Türk bayrağını yırtıp üzerine bastığı iddiasıyla gözaltına alındı. Çevredekilerin tepki gösterdiği kadının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Büyükçekmece Sahil Kordonboyu'nda meydana geldi. İddiaya göre İran Uyruklu Zohreh Momeni, restoranın yanında bulunan Türk bayrağını indirdikten sonra yırtıp, üzerine bastı. Kadın bu hareketini gören çevredekiler kadına tepki gösterdi. Bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, öfkeli kalabalığı uzaklaştırarak, kadını gözaltına aldı. İşlemleri süren kadının yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › TÜRK BAYRAĞINI YIRTIP ÜZERİNE BASTIĞI İDDİA EDİLEN KADIN GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika