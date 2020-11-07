Son dakika: Türk Dünyası kavramının oluşturduğu çağrışımları çocuklar resimledi - Son Dakika

Son dakika: Türk Dünyası kavramının oluşturduğu çağrışımları çocuklar resimledi

07.11.2020 17:14
Son dakika: Türk Dünyası kavramının oluşturduğu çağrışımları çocuklar resimledi, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Denizli Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen "Çağrışımlar" konulu resim yarışması sonuçlandı.

Denizli Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen "Çağrışımlar" konulu resim yarışması sonuçlandı.

Denizli Ülkü Ocaklarının düzenlediği 6 ile 13 yaş arasındaki çocuklarda 'Türk Dünyası Kavramının Oluşturduğu Çağrışımlar' konulu resim yarışması sonuçlandı. Ülkü Ocakları Başkanı Murat Aydınlı, "Türk dünyasının birçok yerinden katılımın olduğu bu yarışmada dereceye girenlerin belgeleri ve ödülleri kendilerine ulaştırılacaktır. Yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen Türk Dünyası Birimimize ve bizlerden desteklerini esirgemeyen Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkan Yardımcımız sayın Deniz Güzelay beyefendi, bu yarışmada Kazakistan'dan bize destek sağlayan Shyryn Kaunanova ileannesi Beketayeva Riza Şakankızı, Yakutistan Saha Elinden ile Aşkın Kuray'a teşekkür ederim" dedi.

Resim yarışmasında, Türkiye'den katılan 10 yaşındaki Lütfiye Ece Öztürk, Kazakistan'dan 15 yaşındaki Tomiris Kıdırmollaeva, 10 yaşındaki Ayım Maratova, 15 yaşındaki Mağcan Maratov, 9 yaşındaki Gauhar Törehan, ile 13 yaşındaki Nurdana Murathanova ve Saha Cumhuriyeti'nden 8 yaşındaki Aiza Titova dereceye girerek ödül almaya hak kazandılar. - DENİZLİ

Son dakika: Türk Dünyası kavramının oluşturduğu çağrışımları çocuklar resimledi
Son dakika: Türk Dünyası kavramının oluşturduğu çağrışımları çocuklar resimledi
Son dakika: Türk Dünyası kavramının oluşturduğu çağrışımları çocuklar resimledi

Türk Dünyası, Denizli, Resim, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Türk Dünyası kavramının oluşturduğu çağrışımları çocuklar resimledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın "Ekonomide sıkıntı yok" sözlerine itiraz etti: Ekonomide sıkıntılar mutlaka var Merkez Bankası'nda devir teslim töreni! Murat Uysal görevi Naci Ağbal'a devretti Son Dakika! Aliyev ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: Zafere çok yakınız İran'dan ABD seçimleriyle ilgili açıklamalar peş peşe geldi: Trump ve Biden arasında fark var Annesinin elinden tutarak yakalamaya çalıştığı kız çocuğu, 14. kattan düşerek öldü Türk müziğinin duayen ismi Timur Selçuk, son yolculuğuna uğurlandı Oyuncu Timuçin Esen koronavirüse yakalandı Rüzgarda uçuşan binlerce lirayı toplayıp sahibine teslim ettiler
ABD'de koronavirüs vakalarını öksürük sesiyle tespit eden yapay zeka geliştirildi ABD'de koronavirüs vakalarını öksürük sesiyle tespit eden yapay zeka geliştirildi         
17:15
Kardeşinin eşiyle ilişkiye giren Giggs hakkında çarpıcı itiraf: O bağımlı bir kadın avcısı Kardeşinin eşiyle ilişkiye giren Giggs hakkında çarpıcı itiraf: O bağımlı bir kadın avcısı         
16:49
Şifalı bitkilerle ilgili çalışmalarıyla tanınan ünlü botanik profesörü Hulusi Malyer, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi Şifalı bitkilerle ilgili çalışmalarıyla tanınan ünlü botanik profesörü Hulusi Malyer, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi         
16:05
İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar         
15:32
Ailesinin, Ailesinin, "Cep telefonu patladı" dediği Mihriban, av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı         
15:21
Yunanistan, artan koronavirüs vakaları nedeniyle ikinci kez karantina altına alındı Yunanistan, artan koronavirüs vakaları nedeniyle ikinci kez karantina altına alındı         
14:44
Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş         
14:19
Tokat'ta koronavirüs tedavisi gören 2 kişi hastaneden kaçtı Tokat'ta koronavirüs tedavisi gören 2 kişi hastaneden kaçtı         
13:37
Mola veren otobüsten indi, otomobil altında kaldı Mola veren otobüsten indi, otomobil altında kaldı         
13:00
3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı         
12:25
Akrabası ile gezintiye çıkan 3 çocuk annesi kadın falezlerden düşüp öldü Akrabası ile gezintiye çıkan 3 çocuk annesi kadın falezlerden düşüp öldü         
11:54
Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Ağbal'ın maliye bakanı olduğu dönemde dolar 3,05'ten 6,87 seviyesine çıkmıştı Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Ağbal'ın maliye bakanı olduğu dönemde dolar 3,05'ten 6,87 seviyesine çıkmıştı         
11:37
Yıllardır aradığı ablasının ölüm haberini Esra Erol'da alan adamın dünyası başına yıkıldı Yıllardır aradığı ablasının ölüm haberini Esra Erol'da alan adamın dünyası başına yıkıldı         
11:13
Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz         
11:05
Kızı yaşındaki işçiye mesaj attı, tazminatsız kovuldu! Yargıtay Kızı yaşındaki işçiye mesaj attı, tazminatsız kovuldu! Yargıtay "Cinsel dürtülerle atılmış" dedi         
10:52
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı         
10:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2020 17:25:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Türk Dünyası kavramının oluşturduğu çağrışımları çocuklar resimledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei