Son Dakika | Türk Eximbank'dan İhracatçıya 380 milyon Euroluk yeni kaynak - Son Dakika

Son Dakika | Türk Eximbank'dan İhracatçıya 380 milyon Euroluk yeni kaynak

Son dakika ekonomi haberi: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın Dünya Bankası garantisi altında bankalar konsorsiyumundan 380 milyon Euro kredi sağladığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın Dünya Bankası garantisi altında bankalar konsorsiyumundan 380 milyon Euro kredi sağladığını açıkladı.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın 26 Haziran 2020 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kontrgarantisi ile Dünya Bankası Grubu üyesi olan International Bank for Reconstruction and Development'ın (IBRD) anapara tutarının yüzde 50'sine garanti sağladığı 380 milyon Euro tutarında kaynak için anlaşma imzaladığını bildirdi.

Standard Chartered Bank, ING Bank ve Societe Generale'nin katılımlarıyla gerçekleşen 2 yıl geri ödemesiz toplam 10 yıl vadeli işlemin toplam maliyetinin 6 aylık Euribor+yüzde 2,83 civarında gerçekleştiğini belirten Bakan Pekcan, söz konusu fonun mevcut koşullarda benzer vadede bir eurobond ihracına göre çok daha uygun maliyetle sağlandığına dikkati çekti.

Küresel olarak içinde bulunulan salgın döneminde 10 yıl vadeli bu işlemin başarıyla sonuçlandırılmasının uluslararası piyasalarda Türkiye'ye olan güveni bir kez daha gösterdiğinin altını çizen Pekcan, kaynak kapsamında, ihracatçılara 10 yıla varan vade ile kullandırılacak işletme sermayesi ve yatırım harcamalarının finansmanına yönelik yeni bir kredi penceresi açılacağını ifade etti.

"Türkiye'de bir ilk, dünyada ise ikinci işlem"

Söz konusu kaynağın bankacılık sektörü açısından Dünya Bankası'nın kısmi kredi garanti yapısı altında Türkiye'de gerçekleşen ilk, dünyada ise benzer yapıda ikinci işlem olduğuna dikkati çeken Pekcan, şöyle devam etti:

"Dünyadaki benzer yapıdaki ilk işlemden daha az garanti oranına sahip olmasına rağmen, Türk Eximbank'ın sağladığı kaynak ile hem 3 yıl daha uzun vadeye ulaşılmış, hem de Covid-19 salgınındaki piyasa koşullarında Banka'nın benzer vadelerde gerçekleştireceği bir tahvil ihracına göre yaklaşık 400 baz puan fiyat avantajı elde edilmiştir. Kredinin yapısı yaklaşık 3 ay süren müzakereler sonunda Dünya Bankası'na ek olarak yapılandırılmış finansman ve yatırım bankacılığı alanlarında uzman toplam 19 uluslararası finansal kuruluş ile görüşülerek oluşturulmuştur."

Yüzde 70'i KOBİ'lere kullandırılacak, yeni ihracatçılar üzerinde yoğunlaşılacak

Söz konusu kredinin tamamının Türk Eximbank'ın yeni sürdürülebilirlik süreci kapsamında değerlendirileceğini anlatan Bakan Pekcan, "Kredinin yüzde 70'i KOBİ'lerin finansmanında kullandırılacak. Bu kapsamda yeni ihracatçılar üzerinde yoğunlaşılmasını hedefliyoruz. Kredinin en az yüzde 10'u da cinsiyet eşitliği prensibiyle Dünya Bankası ile geliştirilen yeni "Kadın Katılımı" tanımı kapsamında değerlendirilecek firmalara kullandırılacak" dedi.

Pekcan, Dünya Bankası'nın 12 Haziran 2020 tarihinde onayladığı azami 250 milyon Euro tutarında garanti ile toplam 500 milyon Euro tutarında finansman yaratılması çerçevesinde, Türk Eximbank'ın ilerleyen dönemde benzer yapıda 10 yıla kadar vadeli, uygun maliyetli, 120 milyon Euro daha kaynak oluşturmasının da mümkün olacağını bildirdi.

Türk Eximbank'ın ihracatın orta/uzun vadeli finansmanına verilen desteğin arttırılmasını teminen Dünya Bankası gibi uluslar üstü kurumlar ile iş birliğini artırarak uzun vadeli, uygun maliyetli kaynak sağlama çabasına önümüzdeki dönemde de devam etmeyi planladığını belirten Pekcan, söz konusu kaynağın ihracatçılara hayırlı olmasını diledi. - ANKARA

Dünya Bankası, Türk Eximbank, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Türk Eximbank'dan İhracatçıya 380 milyon Euroluk yeni kaynak - Son Dakika Ekonomi

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