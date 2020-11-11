Son dakika... Türk Hava Yolları, Challenge Kupası'nda Son 16 Turu'na yükseldi

Türk Hava Yolları: 0-3
Voleybolda 2021 CEV Challenge Kupası kadınlar kategorisinde mücadele eden Türk Hava Yolları, son 32 turu ikinci maçında Hırvatistan'ın OK Kastela ekibini 25-17, 25-15 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
Temsilcimiz son 16 turunda ise Romanya'nın C.S.M Lugoj takımıyla karşılaşacak.SALON: TVF 50. Yıl Deniz EsinduyHAKEMLER: Zdravko Zdraveski (Kuzey Makedonya), Alessandro Cerra (İtalya)OK KASTELA: Stanovic, Parcina, Mioc, Strize, Prkacin, Nincevic, Matas (L), Ucovic (L) (Dolonga)TÜRK HAVA YOLLARI: Polen, Ada, Büşra, Nur Sevil, Şeyma, Özge Nur, Merve (L)SETLER: 25-17, 25-15, 25-14
SÜRE: 65 dakika (22,21,22)
- Kaynak: DHA
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