Son Dakika! Türk Hava Yolları, şiddetli rüzgar nedeniyle İstanbul varışlı seferlerini durdurdu - Son Dakika

Türkiye genelinde iki gündür devam eden lodos, hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul'da da dünden beri çok sayıda binanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

AFAD verilerine göre İstanbul'daki fırtınada, 1 'i yabancı uyruklu olmak üzere 4 kişi yaşamını yitirirken 3'ü ağır, 19 kişi de yaralandı.

İSTANBUL VARIŞLI SEFERLER DURDURULDU

Türk Hava Yolları da hayatı olumsuz etkileyen fırtına nedeniyle İstanbul varışlı yurt için seferlerinde bilet ve bagaj işlemlerini durdurdu. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "İstanbul'da yaşanan şiddetli rüzgar operasyonlarımızı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Misafirlerimizin güvenli ve konforlu seyahati için tüm ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor. Seyahatinizin durumunu çağrı merkezimiz ya da web sitemiz aracılığıyla öğrenebilirsiniz" dedi.

DÜNDEN BERİ UÇUŞLAR AKSIYOR

İstanbul'da dün olduğu gibi bugün de şiddetli lodos nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Şiddetli lodos nedeniyle İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan ve pisti pas geçerek havada tur atarak yakıt kritiğine giren uçaklar, başka havalimanına yönlendirileceği öğrenildi. Bu arada olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda inişlerde kapasite azaltılmaya gidildi.