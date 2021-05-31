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Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti - Son Dakika

Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti

31.05.2021 11:49

Son dakika! Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisi için istenilen zam talebini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sundu. İki sendika, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesini talep etti. Ayrıca 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon + yüzde 3 refah payı istendi.

Kamudaki yaklaşık 700 bin işçi için gözler zam pazarlığında. 2020-2021 dönemi için mali ve sosyal haklar belirlenecek. Bu kapsamda işçi konfederasyonları Türk-İş ve Hak-İş kamuda çalışan 700 bine yakın işçi için ortak taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sundu.

ZAM TALEBİ NE KADAR?

İki sendika, kamu işçisinin en düşül brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesini talep etti. Ayrıca 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon + yüzde 3 refah payı istendi. İkinci altı ay için ise TÜFE oranına 3 puan refah payı eklenerek zam yapılması talep edildi.

YILDA İKİ KERE 500 TL EK ÖDEME İSTENDİ

Kamu işçilerine her yıl mayıs ve eylül aylarında bin 500 TL ek ödeme yapılması istendi. Kamu işçilerinin ücretlerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zam görüşmelerinin temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor.

Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti

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Son Dakika Ekonomi Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (2)
  • mehmet ccn: Türk iş ve hak işin Allah' belasını versin ulan milyonlarca insana 2.800 uygun gördünüz ki çoğu 12 saat çalışmak zorunda kalıyor ama kamu personeline yani akşama kadar oyalanan kişilere ise 4800 evet 4800 versinler ama asgari ücretli ne yapsın. Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
  • Uğur Mkr: Talepten öteye geçemez... Bizde çalışanlar olarak 5000 olmasını talep ediyoruz ... Sonuç ? Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
500

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