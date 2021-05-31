Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti

Kamudaki yaklaşık 700 bin işçi için gözler zam pazarlığında. 2020-2021 dönemi için mali ve sosyal haklar belirlenecek. Bu kapsamda işçi konfederasyonları Türk-İş ve Hak-İş kamuda çalışan 700 bine yakın işçi için ortak taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sundu.
İki sendika, kamu işçisinin en düşül brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesini talep etti. Ayrıca 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon + yüzde 3 refah payı istendi. İkinci altı ay için ise TÜFE oranına 3 puan refah payı eklenerek zam yapılması talep edildi.
Kamu işçilerine her yıl mayıs ve eylül aylarında bin 500 TL ek ödeme yapılması istendi. Kamu işçilerinin ücretlerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zam görüşmelerinin temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor.
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