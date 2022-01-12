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Son dakika haber! KASTAMONU - Türk Kızılay, Bozkurt'taki selzedelere mobilya ve beyaz eşya yardımını sürdürüyor - Son Dakika

Son dakika haber! KASTAMONU - Türk Kızılay, Bozkurt'taki selzedelere mobilya ve beyaz eşya yardımını sürdürüyor

12.01.2022 12:59

Son dakika haberler... Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde beyaz eşya ve mobilyaları kullanılamaz hale gelen vatandaşlara Türk Kızılay tarafından yardımda bulunuluyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde beyaz eşya ve mobilyaları kullanılamaz hale gelen vatandaşlara Türk Kızılay tarafından yardımda bulunuluyor.

İlçede, 11 Ağustos 2021'deki şiddetli yağışın neden olduğu, 65 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin kaybolduğu, onlarca binanın zarar gördüğü selin ardından çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Türk Kızılay tarafından 13 ailenin beyaz eşya, 71 ailenin de mobilya ihtiyacı karşılandı.

Türk Kızılay Bozkurt Şube Başkanı Erol Nugay, AA muhabirine, ilçede büyük bir sel felaketi yaşandığını söyledi.

Vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için Kızılay olarak çalışmalar yaptıklarını belirten Nugay, "Sel felaketinde zarar gören vatandaşlarımızın noksan olan eşyalarını tamamlıyoruz. Bunların içinde oturma grupları, sandalye ve masası, yatakları ile çift kişilik bazalar var." dedi.

Sel felaketinde eşyaları kullanılamaz hale gelen ailelerden Yunus Kulleci ise selde, ev eşyalarının tamamını kaybettiğini anlatarak, "Bazılarını tamamlamıştık ama eksik olan birkaç parça yatak odası, gardırop ve halılarımız vardı. Kızılay sağ olsun, bunları bugün teslim etti, teşekkür ediyoruz. İnşallah bir daha böyle bir şey başımıza gelmez." ifadelerini kullandı.

Son dakika haber! KASTAMONU - Türk Kızılay, Bozkurt'taki selzedelere mobilya ve beyaz eşya yardımını sürdürüyor
Son dakika haber! KASTAMONU - Türk Kızılay, Bozkurt'taki selzedelere mobilya ve beyaz eşya yardımını sürdürüyor
Son dakika haber! KASTAMONU - Türk Kızılay, Bozkurt'taki selzedelere mobilya ve beyaz eşya yardımını sürdürüyor

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Kızılay, Bozkurt, Türk, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! KASTAMONU - Türk Kızılay, Bozkurt'taki selzedelere mobilya ve beyaz eşya yardımını sürdürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! KASTAMONU - Türk Kızılay, Bozkurt'taki selzedelere mobilya ve beyaz eşya yardımını sürdürüyor - Son Dakika
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