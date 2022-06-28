Son dakika... Türk Kızılay'dan İl Emniyet Müdürü Gökduman'a bronz madalya - Son Dakika
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Son dakika... Türk Kızılay'dan İl Emniyet Müdürü Gökduman'a bronz madalya

28.06.2022 16:30
Son dakika... Türk Kızılay'dan İl Emniyet Müdürü Gökduman'a bronz madalya

Son dakika haberine göre Türk Kızılay tarafından düzenli kan bağışında bulunan Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman'a bronz madalya verildi.

Türk Kızılay tarafından düzenli kan bağışında bulunan Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman'a bronz madalya verildi.

Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dila Baran, Rize Şube Başkanı Bahattin Karali ve İş İnsanı Kaya Yıldırım ile Emniyet Müdürü Gökduman'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sonrası Rize Şube Başkanı Karali, Gökduman'a 11. kez kan bağışında bulunduğu için bronz madalya verdi.

Her zaman kan bağışında bulunduğunu ve kan bağışının insanİ bir görev olduğunu kaydeden Gökduman, bronz madalya için Kızılay yetkililerine teşekkür etti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kızılay, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... Türk Kızılay'dan İl Emniyet Müdürü Gökduman'a bronz madalya - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... Türk Kızılay'dan İl Emniyet Müdürü Gökduman'a bronz madalya - Son Dakika
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