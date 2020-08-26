Son dakika... Türk Kızılay operasyon ve raporlama süreçlerini "Power BI" ile yönetiyor - Son Dakika

Türk Kızılay, insan kaynakları süreçlerinden bütçe takibine, şube faaliyetlerinden kan hizmetlerine kadar tüm faaliyet alanlarını Microsoft iş zekası çözümü Power BI ile yönetiyor.

Microsoft'tan yapılan açıklamaya göre, 150 yılı aşkın tarihe sahip bir sivil toplum hareketi olan Kızılay için ortak değerlere sahip olduğu bağışçılarıyla birlikte hareket ederken en doğru ve güncel analizlerden faydalanarak hızlı ve doğru kararlar alabilmek hayati önem taşıyor.

Bu doğrultuda, bugüne kadar farklı veri kaynaklarıyla statik olarak oluşan raporlarını dinamik hale getirmeyi, sürdürülen faaliyetlere ve kampanyalara ilişkin öngörülere sahip olmayı, birim-fayda analizleri gerçekleştirmeyi ve yöneticilerin karar-destek sistemlerine yardımcı olmayı hedefleyen Kızılay, bu stratejik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Microsoft'un hem maliyet avantajı sağlayan hem kullanıcı dostu yapıya sahip çözümü Power BI'ı tercih etti.

Kızılay, kurum içerisinde tüm faaliyet alanlarında kullanılan Power BI ile stok takibi, insan kaynakları süreçleri, bağışlar, bütçe takibi, nakit projeksiyonu, proje ve portföy takibi, şube faaliyetleri, kan hizmetleri faaliyetleri, acil ve afet durumları konularında takip ve analiz raporları oluşturuyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde hızla artan veri trafiğini tek yerden izleyebilen Türk Kızılay, böylece etkili bir bağış yönetimi de gerçekleştirebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tutkun, Power BI'nin kurumlarında kullandıkları uygulamalarla daha kolay entegre olduğunu, bu sayede karar ve destek süreçleri ile yönetişim modellerinin güçlenerek daha çevik bir hale geldiğini ifade etti.

Türk Kızılay İş Zekası Uzmanı Bahadır Poyrazoğlu da kurum içerisinde, Power BI yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında belirlenen anahtar kullanıcılara Power BI eğitimi verildiğini, bu eğitimler sonucunda oluşturulmaya başlanan veri kümeleriyle kullanıcıların kendi birimlerinde self servis raporlar üretmeye başladığını aktardı.

"Kritik süreçlerde faaliyetlerimizi tek ekrandan takip edebiliyoruz"

Poyrazoğlu, kurum içinde yaşanan gelişmelere ilişkin ise şunları kaydetti:

"Power BI'nin self servis rapor özelliği kurum içinde hazırlanan raporların BT birimlerine bağımlılığını ortadan kaldırdı. Birimlerin operasyonel faaliyet analizi yapabilmesine imkan tanıyan uygulama, farklı veri kaynaklarının bir araya toplanıp gösterilmesi ve ilişkiler kurulmasıyla hazırlanan raporlar ile yöneticilerin karar ve destek süreçlerini hızlandırdı. Power BI'daki grafikler ve görsel araçlar sayesinde çok karmaşık hesapların bulunduğu tablo yapıları sadeleşti. Doğru analizlerle kurumsal veri kalitemizi artırdık. Bunların yanında Kurban ve Ramazan kampanyaları, afet durumları ve pandemi gibi kritik süreçlerde oluşturulan bilgi panelleriyle faaliyetlerimizi tek ekrandan takip edebiliyoruz."

Veri görselleştirmenin yanında, uygulamada hazırlanan veri kümeleri sayesinde BT birimlerinden talep edilen sorgulamalar konusunda harcanan iş yükünden ve zamandan da tasarruf edildiğini vurgulayan Poyrazoğlu, "Alınan olumlu sonuçlara bağlı olarak kurumsal farkındalığımızı artırdık. Sahip olduğumuz pro lisansını premiuma yükselterek Power BI çözümünü tüm birimlerimizin temel raporlama aracı haline getirdik." ifadesini kullandı.

Türk Kızılay Bilgi Yönetim Merkezi Uzmanı Yakup Söker ise uygulamanın farklı veri kaynaklarıyla çalışmayı mümkün kıldığını belirterek, bağlanan verilerle oluşturulan ilişkiler ve modellemeler sayesinde rapor içeriklerinde bütünsel bir bakış açısı geliştirdiklerini aktardı.