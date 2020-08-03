Türk Kızılay, Samsun'da ihtiyaç sahibi 500 aileye kurban eti dağıtırken 600 yetim çocuğa bayram harçlığı verdi.

Türk Kızılay, "Kurban'da Kızılay Modeli" ile hayırseverlerin vekaletiyle kestiği kurbanlıktan elde edilen eti Samsun'da ihtiyaç sahibi ailelere ve yaşlılara ulaştırdı.

"Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yürütülen kampanyada kurban etleri, Türk Kızılay gönüllüleri tarafından önceden tespit edilen ailelerin adreslerine teslim edildi.

Kurban eti dağıtımına katlan Türk Kızılay Samsun Şube Başkan Habip Demirel, AA muhabirine, Türk Kızılay tarafından Samsun Et ve Süt Kurumu tesislerinde 600 büyükbaş kurban kesildiğini ve bu kurbanlardan elde edilen etlerin işlenerek yıl boyunca vatandaşlara konserve kavurma ve kıyma olarak dağıtılacağını söyledi.

Demirel, 2 iş adamının yaptığı bağış ile de yaklaşık 600 yetim ve öksüz çocuğa bayram harçlığı verdiklerini kaydetti.