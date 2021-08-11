Türk Kızılay, Sinop'un Ayancık, Bartın'ın Ulus ve Kastamonu'nun Azdavay ilçelerinde meydana gelen sel ve su baskınları nedeniyle bölgeye uzman ekip gönderdi.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, ekipler, Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan yağışlardan etkilenen vatandaşlara destek oluyor.

Sel ve su baskınlarının meydana geldiği bölgelerde çalışma yürüten Türk Kızılay, afet uzmanı ve gönüllülerinden oluşan ekipler aracılığıyla mağdur olan vatandaşlara yardım ulaştırmak için seferber oldu.

Yardım çalışmaları kapsamında, Sinop'un Ayancık, Bartın'ın Ulus ve Kastamonu'nun Azdavay ilçelerine ikramlık malzeme ve gıda kolisi gönderildi. Ayrıca, bölgeye içme suyu ve kumanya da sevk edildi.