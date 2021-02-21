Son dakika: Türk Kızılay Suluova ilçesinde simit dağıttı - Son Dakika

Türk Kızılay Amasya Şubesi ve Suluova Temsilciliği, ilçe merkezinde tüm mahalle ve sokaklarda çocuk ve de vatandaşlar ile görevlilere simit dağıttı.

Türk Kızılay Amasya Şubesi Başkanı Mahmut Albayrak, Amasya Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, Amasya Kadın Kolları ve Genç Kızılay gönüllüleri, Suluova İlçe Temsilcisi Arif Çakır ve Yönetim Kurulu ile birlikte Kızılay gönüllüleri kısıtlama dolayısıyla sokağa çıkamayan çocuk ve vatandaşlar ile görev yapan sağlık ve de polis ekiplerine simit ikram etti.

Albayrak, "Sepetini sal simidini al" sloganı ile bin adet simit dağıttıklarını belirterek, "Bütün mahalle ve caddelerde simit dağıtımı gerçekleştirdik. Bu vesile ile kısıtlamada evlerinde bekleyen vatandaşlarımız, sahada görev yapan emniyet güçlerimiz, hastanede çalışan görevlilerimiz, sahada hazır bulunan belediye çalışanlarımıza simit ikram ettik. Türk Kızılay olarak hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesini, moral ve de motivasyonlarını yüksek tutmak istedik."

Albayrak, salgın sürecinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve temizlik paketi dağıtmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.