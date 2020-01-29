Son Dakika › Ekonomi › Son dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS, toplu iş sözleşmesi konusunda uzlaştı - Son Dakika Ekonomi
Son dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS, toplu iş sözleşmesi konusunda uzlaştı
12 dakika önce
Son dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS, metal iş kolundaki 200 iş yeri ve 130 bine yakın çalışanı ilgilendiren grup toplu iş sözleşmesinde uzlaştı. 2019-2021 dönemini kapsayan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesiyle işçilere ilk altı ay yüzde 18,49, ilk yıl toplamında ise yüzde 25,50 oranında zam yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:10
Yaklaşık 130 bin işçiyi kapsayan metal işkolundaki grup toplu iş sözleşmesinde kritik 2 günde görüşmeler gerçekleştirildi. Bu görüşmelerden ya anlaşma çıkacağı ya da işçilerin greve gideceği değerlendirmesi yapılmıştı. Görüşmelerde uzlaşı sağlandı ve Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) el sıkıştı.
Ayrıntılar geliyor...
Son Dakika Volkswagen, Türkiye yatırımını yılın ilk yarısında tamamlayacak Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi 15 Mart'ta yapılacak Uluslararası Tüketici Zirvesi için geri sayım başladı Hamsinin fiyatı 20 TL'den 12 TL'ye düşünce vatandaşlar balıkçılara koştu