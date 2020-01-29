Son dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS, toplu iş sözleşmesi konusunda uzlaştı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Son dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS, toplu iş sözleşmesi konusunda uzlaştı - Son Dakika Ekonomi

Son dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS, toplu iş sözleşmesi konusunda uzlaştı

12 dakika önce

Son dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS, metal iş kolundaki 200 iş yeri ve 130 bine yakın çalışanı ilgilendiren grup toplu iş sözleşmesinde uzlaştı. 2019-2021 dönemini kapsayan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesiyle işçilere ilk altı ay yüzde 18,49, ilk yıl toplamında ise yüzde 25,50 oranında zam yapıldı.

Son dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS, toplu iş sözleşmesi konusunda uzlaştı, System.String[]

Yaklaşık 130 bin işçiyi kapsayan metal işkolundaki grup toplu iş sözleşmesinde kritik 2 günde görüşmeler gerçekleştirildi. Bu görüşmelerden ya anlaşma çıkacağı ya da işçilerin greve gideceği değerlendirmesi yapılmıştı. Görüşmelerde uzlaşı sağlandı ve Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) el sıkıştı.

Ayrıntılar geliyor...

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:10 
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