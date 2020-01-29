Son dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS, toplu iş sözleşmesi konusunda uzlaştı

Yaklaşık 130 bin işçiyi kapsayan metal işkolundaki grup toplu iş sözleşmesinde kritik 2 günde görüşmeler gerçekleştirildi. Bu görüşmelerden ya anlaşma çıkacağı ya da işçilerin greve gideceği değerlendirmesi yapılmıştı. Görüşmelerde uzlaşı sağlandı ve Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) el sıkıştı.

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