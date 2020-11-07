Son dakika: Türk müziğinin duayen ismi Timur Selçuk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Türk müziğinin duayen ismi Timur Selçuk son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Türk müziğinin usta ismi piyanist, besteci ve yorumcu Timur Selçuk, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Türk müziğinin usta ismi piyanist, besteci ve yorumcu Timur Selçuk için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde Selçuk'un eşi Handan Selçuk taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına Selçuk'un yakınlarının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ile sanat ce müzik dünyasında çok sayıda isimle sevenleri katıldı.

"İspanyol Meyhanesi", "Ayrılanlar İçin", "Sen Neredesin" ve "Bugün Yarın Daima" gibi unutulmaz eserlere imza atan 74 yaşındaki Selçuk'un cenazesi, kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.