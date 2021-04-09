Son dakika: TÜRK POLİS TEŞKİLATI'NIN 176'NCI KURULUŞ YILDÖNÜMÜNDE, ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK - Son Dakika

Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıldönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Mesaj yayınlayan İl Emniyet Müdürü Murat Ulucan, 176 yıllık tarihin her sayfasını şan, şeref ve kahramanlık destanlarıyla süslendiğini söyledi.

Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni yapıldı. İl Emniyet Müdürü Murat Ulucan, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, emekli emniyet müdürleri ile bazı derneklerin katıldığı törende Müdür Ulucan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulundu.

Pandemi kuralları içinde yapılan program sonrası bir mesaj yayımlayan İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, 176 yıllık tarihin her sayfasını şan, şeref ve kahramanlık destanlarıyla süslendiğini belirterek, "Bugün de aynı yüksek vatanseverlik ruhu ve heyecanı ile ülkemizin dört bir yanında, hatta sınır ötesinde, yeni destanlar yazan Türk Polis Teşkilatı, halkımızın can ve mal emniyetini sağlamak, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü korumak, huzur ve güvenliğini tesis etmek azim ve kararlılığı içerisinde yoluna devam etmektedir" dedi.

Meydandaki çelenk sunumunun ardından Polis Şehitliği'nde anma töreni yapıldı.