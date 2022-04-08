Son dakika! Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

08.04.2022 15:22
Son dakika! Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

Son dakika habere göre Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İnan mesajında, devletin bekası, milletin huzur ve güveninin teminatı Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Polis teşkilatının 24 saat esasına göre canları pahasına kahramanca mücadele ettiğini bildiren İnan, şunları kaydetti:

"Bundan sonra da topluma güven veren hizmetlerini yüksek bir şuurla ve halkla bütünleşerek en iyi şekilde devam ettireceğine inancımız tamdır. Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümünde, vatan uğruna canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Halkımızın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan ve yurdumuzun her köşesinde görev yapan tüm polislerimizin haftasını en içten duygularımla kutluyorum."

YORUMLAR
500
Artvin Valisi Doruk, Polis Haftasını kutladı Artvin Valisi Doruk, Polis Haftasını kutladı Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşu Develi'de kutlanıyor Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşu Develi'de kutlanıyor Kayseri'de Polis Haftası etkinlikleri sürüyor Kayseri'de Polis Haftası etkinlikleri sürüyor

Osman İnan, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
15:24 Genç kız ailesini evlilik için ikna edemeyince kendini 4'üncü kattan attı
15:17 Arkadaşını boğazını cam parçasıyla keserek öldürmüştü: Cinayetin nedeni "kız meselesi" çıktı
15:13 Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir'den annesi Solmaz Candemir'e veda!
14:58 Korkunç görüntü: Çin'de korona olan adamın köpeğini virüs bulaştırmasın kürekle döve döve öldürdüler
14:56 Kuvvetli sağanak yağış sonrası Karabük-Kastamonu karayolunda çökmeler yaşandı
14:31 Sibel Can kayınvalide oluyor! Oğlu Engincan Ural sevgilisine evlenme teklifi etti
14:28 Tarım Kredi marketleri ile Et ve Süt Kurumu'nda ucuz et satışı başladı: İşte etiketlerdeki fiyatlar
14:26 Slovakya'dan bir ilk: Ukrayna'ya Sovyetler döneminden kalma S-300 hava savunma sistemi gönderdiler
14:20 Hz. Hamza'yı öldüren Vahşi'ye "hazreti" deyince eleştirilen Hatipoğlu'ndan öfkeli dolu sözler: Senin ne haddine!
14:16 Ebrar Karakurt dünyanın en iyi liginin "en değerli oyuncusu" seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 15:31:40. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement