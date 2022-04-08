Son dakika! Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İnan mesajında, devletin bekası, milletin huzur ve güveninin teminatı Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Polis teşkilatının 24 saat esasına göre canları pahasına kahramanca mücadele ettiğini bildiren İnan, şunları kaydetti:

"Bundan sonra da topluma güven veren hizmetlerini yüksek bir şuurla ve halkla bütünleşerek en iyi şekilde devam ettireceğine inancımız tamdır. Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümünde, vatan uğruna canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Halkımızın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan ve yurdumuzun her köşesinde görev yapan tüm polislerimizin haftasını en içten duygularımla kutluyorum."