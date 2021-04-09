Son dakika... Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika

Programda Emniyet Müdürü Karabörk tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Kayseri Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve emniyet müdürlüğü bünyesinde çalışan teşkilat mensupları da törende yer aldı.

Cumhuriyet Meydanı 'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kayseri 'de Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

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