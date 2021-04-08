Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 176. Yıldönümü şehit aileleri ziyaret edildi.

Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 176. Yıldönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Kaymakam Halil İbrahim Köroğlu, polis ekipleriyle şehit ailelerini ziyaret etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan personelin Polis Haftasını kutlayan Kaymakam Köroğlu, daha sonra şehit mezarlarını ziyaret ederek dua okudu.

Polis Haftası münasebetiyle gerçekleştirilen ziyaret programına İlçe Emniyet Müdürü Osman Karip, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Kırcaer ve İlçe Müftüsü Fevzettin Sönmez katıldı.