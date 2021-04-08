Son dakika... Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı - Son Dakika

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yüksel mesajında, vatandaşların huzur ve güven ortamında yaşayabilmesi için mesai kavramı gözetmeksizin gecesini gündüzüne katarak çalışan emniyet mensuplarının gününü kutladığını belirtti.

Polis teşkilatının çok önemli ve yeri doldurulamayacak bir görev ifa ettiğini aktaran Yüksel, şunları kaydetti:

"Yeri geldiği zaman ailesinden, çocuklarından fedakarlık yapan kimi zaman da zor şartlara göğüs gererek fedakarca çalışan Türk Polis Teşkilatımızın 176. yılı kutlu olsun. Zor ancak zor olduğu kadar da onurlu bir meslek icra eden polisimize görevlerinde başarılar diliyorum. Halkın huzur ve güven ortamını tesis ederek bu ortamın bozulmaması için gerektiğinde gözünü dahi kırpmadan canını feda eden aziz şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet kederli aileleri ve sevenleri ile aziz milletimize baş sağlığı diliyorum."