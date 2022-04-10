Son dakika: Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü Sakarya, Kocaeli ve Bolu'da kutlandı - Son Dakika
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Son dakika: Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü Sakarya, Kocaeli ve Bolu'da kutlandı

10.04.2022 14:34
Son dakika: Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü Sakarya, Kocaeli ve Bolu'da kutlandı

Bir son dakika haberine göre Sakarya, Kocaeli ve Bolu'da Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında törenler düzenlendi.

Sakarya, Kocaeli ve Bolu'da Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında törenler düzenlendi.

Sakarya'daki Demokrasi Meydanı'nda İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Narkotik köpeklerinin gösterisinin sunulduğu programda dron filosu ve emniyet araçlarının geçiş töreni yapıldı.

Törene Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye başkanları ile emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Kaya, törenin ardından gazetecilere, Türk polisinin 177 yıldır halkın can ve mal emniyeti için gece gündüz fedakarca hizmet verdiğini belirterek, kentte gerçekleştirdikleri projelerde halkın yoğun teveccühü ve desteğini gördüklerini kaydetti.

Kocaeli

Kocaeli'de İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Tipioğlu, mensubu olmaktan onur duyduğu Emniyet Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın coşkusunu yaşadıklarını ifade etti.

Türk Polis Teşkilatının, bugüne kadar üzerine düşen vazifeyi sarsılmaz kararlılıkla yerine getirdiğini vurgulayan Tipioğlu, aziz milletin huzuru, güvenliği ve sağlığı için gerektiğinde kanını, canını feda etmekten çekinmeyecek cesarete sahip olduğunu kaydetti.

Tipioğlu, "Türk Polis Teşkilatımızın 177. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, görevi başında canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, şehitlerimizin bizlere emaneti olan asalet ve metanet sahibi aileleri, gazilerimiz ve emekli mensuplarımıza sağlık ve huzur temenni ediyor, vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyor, kahraman çalışma arkadaşlarım ve saygıdeğer ailelerine sağlık ve esenlikler diliyorum." şeklinde konuştu.

Bolu

Bolu'da Anıtpark'ta düzenlenen tören, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve Bolu Belediyesi Bandosu eşliğinde okunan İstiklal Marşı'nın ardından tören, Aksoy'un, gaziler ve şehit yakınlarıyla hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Mudurnu ilçesinde de İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Orhan Erdoğan, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Son dakika: Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü Sakarya, Kocaeli ve Bolu'da kutlandı
Son dakika: Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü Sakarya, Kocaeli ve Bolu'da kutlandı
Son dakika: Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü Sakarya, Kocaeli ve Bolu'da kutlandı

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Sakarya, Polis, Bolu, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü Sakarya, Kocaeli ve Bolu'da kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü Sakarya, Kocaeli ve Bolu'da kutlandı - Son Dakika
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