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Son Dakika! Türk sinemasının usta ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika! Türk sinemasının usta ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti

02.07.2021 09:08

Son Dakika! Türk sinemasının usta ismi oyuncu, senarist ve yönetmen Kartal Tibet, 83 yaşında yaşamını kaybetti. Kartal Tibet'in vefat haberini oyuncu Civan Canova, sosyal medya hesabından, "Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim" ifadeleriyle açıkladı.

Yeşilçam'ın usta ismi; oyuncu, yönetmen ve senarist Kartal Tibet vefat etti. Oynadığı, yönettiği ve senaryosunu yazdığı 200'e yakın filmle Türk Sineması'na önemli katkılar sunan 83 yaşındaki sanatçının vefat haberini oyuncu Civan Canova duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Canova, "Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim" dedi.

Türk sinemasının usta ismi Kartal Tibet vefat etti

KARTAL TİBET KİMDİR?

Ankara'da 1938'de dünyaya gelen Kartal Tibet, imza attığı 200'e yakın filmle Türk sinemasına büyük katkılarda bulundu. Kartal Tibet'in oynadığı, yönettiği ve senaryosunu yazdığı filmleri Yeşilçam'ın klasikleri arasına girdi. Usta oyuncu, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Tibet, 1961 yılında Ankara'nın ilk özel tiyatrosu Meydan Sahnesi'nin kurucuları arasında yer aldı. "Karaoğlan" filmiyle sinemaya adım atan Tibet, daha sonra Sezgin Burak'ın çizgi kahramanı Tarkan'ı sinemada canlandırdı.

Türk sinemasının usta ismi Kartal Tibet vefat etti

"Sarmaşık Gülleri" ve "Boş Çerçeve" gibi birçok melodramda, "Zambaklar Açarken", "Çalıkuşu" gibi pek çok edebiyat uyarlamasında, salon komedilerinde ve tarihi filmlerde rol aldı. Beğeniyle izlenen filmleri ve canlandırdığı karakterlerle Yeşilçam'ın efsaneleri arasında girdi. İlk kez 1977'de "Tosun Paşa" filmiyle yönetmenliğe adım atan Tibet, aralarında Kemal Sunal'ın rol aldığı 56 filmin yönetmenliğini yaptı. Türk Sineması'na 200'e yakın filmle katkıda bulunan ve birçok ödül alan Tibet, son olarak 2006'da "Dünya'yı Kurtaran Adamın Oğlu" ve "Amerikalılar Karadeniz'de 2" adlı filmlerin yönetmenliğini üstlendi.

Son Dakika! Türk sinemasının usta ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti

Kartal Tibet, Civan Canova, Yönetmen, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Son Dakika! Türk sinemasının usta ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti - Son Dakika Magazin


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