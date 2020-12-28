Son Dakika | Türk şirketleri Kovid-19'a rağmen Gürcistan'da binlerce kişiye istihdam sağlıyor - Son Dakika

Son Dakika | Türk şirketleri Kovid-19'a rağmen Gürcistan'da binlerce kişiye istihdam sağlıyor

28.12.2020 19:17
Son Dakika | Türk şirketleri Kovid-19'a rağmen Gürcistan'da binlerce kişiye istihdam sağlıyor, System.String[]

Son dakika haberler: Gürcistan Ekonomi ve Sürdürebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava, Türk şirketlerinin dünya genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ülkesinde binlerce kişiye istihdam sağlamayı sürdürdüğünü belirtti.

Gürcistan Ekonomi ve Sürdürebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava, Türk şirketlerinin dünya genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ülkesinde binlerce kişiye istihdam sağlamayı sürdürdüğünü belirtti.

Başbakan Giorgi Gakharia, başkent Tiflis'e yakın Rustavi kentinde Türk şirketi "Ajara Textile" tarafından 4 ayda inşa edilen yeni fabrikanın açılışını gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Ajara Textile'nin Başkanı Cemal Bilgingüllüoğlu, Türk iş adamları ve diğer yetkililerin katıldığı törende açılış konuşmasını yapan Ekonomi ve Sürdürebilir Kalkınma Bakanı Turnava, bugün modern standartlarla donatılmış bir tekstil fabrikasının açıldığını belirtti.

Türk yatırımlarının salgına rağmen hız kesmediğini kaydeden Turnava, "Kovid-19 salgınına rağmen Türk şirketleri ülkede binlerce kişiye istihdam sağlamaya devam ediyor." dedi.

Turnava'nın ardından konuşan Başbakan Gakharia da söz konusu fabrikanın salgına rağmen rekor sürede sadece 4 ayda inşa edildiğini ifade ederek, "Bu sanayi 4 ayda kuruldu. Temmuzda, biz buradayken (temel atma töreni), dünyadaki küresel salgın artık zirvedeydi." ifadesini kullandı.

Fabrikada 4 bin kişiye istihdam sağlanacağını dile getiren Gakharia, projede yer alan tüm taraflara başarılı bir işe imza attıkları için teşekkür etti.

Ajara Texstile'nin ülkede 4'üncü fabrikasını açtığına dikkati çeken Giorgi Gakharia, "Görevimiz, tüm yatırımcıların mümkün olduğunca böyle girişimleri yapmasına yardımcı olmaktır." şeklinde konuştu.

Gürcistan, İstihdam, Ekonomi, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Türk şirketleri Kovid-19'a rağmen Gürcistan'da binlerce kişiye istihdam sağlıyor - Son Dakika


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