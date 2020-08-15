Son Dakika: Türk siyasetini dizayn edeceğini söyleyen Joe Biden'in sözlerine Türkiye'den tepki yağıyor - Son Dakika

Son Dakika: Türk siyasetini dizayn edeceğini söyleyen Joe Biden'in sözlerine Türkiye'den tepki yağıyor

Son dakika: ABD'de başkan adayı Joe Biden'ın "Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim, muhalefete destek vereceğim" sözlerine hükümet ve muhalefet kanadından çok sert tepki geldi. İletişim Başkanı Altun, "Yakışıksız ifadelerinin mevcut yönetimce de kabul edilemez görüldüğüne inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anki başkan Donald Trump'a rakip olan demokratların adayı Joe Biden'ın skandal sözlerine hem hükümet hem de muhalefet kanadından sert tepki geldi. İletişim Başkanı Altun, "NATO müttefikimiz olan ABD'nin bir başkan adayının diplomaside de yeri olmayan bu yakışıksız ifadelerinin mevcut yönetimce de kabul edilemez görüldüğüne inanıyoruz. Türkiye, siyasi oyunlara malzeme yapılacak bir ülke asla değildir." ifadelerini kullanırken, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise "Bu zavallının harita bilgisi de tarih bilgisi de zayıf anlaşılan. Türkiye ile bazı sömürgeleri karıştırmış anlaşılan. Haddini bil Joe Biden" diye konuştu.

BIDEN, TEPKİ ÇEKEN SÖZLER SARF ETTİ

Joe Biden, bir toplantısında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Biden, Türkiye'nin iç işlerine müdahale edeceğini belirterek "Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim, muhalefete destek vereceğim" sözlerini sarf etti.

Biden'ın skandal sözlerine Türkiye'den yanıt gecikmedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Biden'ın açıklamalarına çok sert tepki gösterdi.

"TÜRKİYE, SİYASİ OYUNLARA MALZEME YAPILACAK BİR ÜLKE ASLA DEĞİLDİR"

Altun, Twitter hesabından şu mesajları paylaştı:

"ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Aralık ayında kullandığı, nitekim bugünlerde medyaya yansıyan ifadeleri Türkiye üzerinde oynanan oyunların ve müdahaleci yaklaşımların adeta bir yansımasıdır. Bu ifadeler demokrasiyle ve Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin doğasıyla örtüşmemektedir.

NATO müttefikimiz olan ABD'nin bir başkan adayının diplomaside de yeri olmayan bu yakışıksız ifadelerinin mevcut yönetimce de kabul edilemez görüldüğüne inanıyoruz. Türkiye, siyasi oyunlara malzeme yapılacak bir ülke asla değildir.

ABD siyasi kurumları ile Amerikan kamuoyunun günlük siyasi kazanımlar için yapıldığı ayan beyan ortada olan bu sorumsuz açıklamalara prim vermeyerek gereken tepkiyi göstermesi demokrasinin bir gereğidir.

Tüm bunların yanında, ülkemizdeki muhalif siyasetin, kendisini küçük düşürücü ve milletimizin aklında soru işaretleri oluşturan bu ifadelere herhangi bir tepki göstermemiş olması üzücüdür ancak bizler için şaşırtıcı değildir.

Türkiye, demokratik siyasi atmosferin bu tip sorumsuz beyanatlarla bozulmasına müsade etmeyecek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mücadelesine devam edecektir."

HADDİNİ BİL JOE BIDEN!

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise Twitter'dan şunları yazdı:

"Bu zavallının harita bilgisi de tarih bilgisi de zayıf anlaşılan. Türkiye ile bazı sömürgeleri karıştırmış anlaşılan. Haddini bil Joe Biden."

BIDEN'A HEM MUHALEFET HEM DE İKTİDARDAN TEPKİ YAĞIYOR

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Türkiye Türkiye'den yönetilir. Ülkemiz siyasetini dizayn etmenize asla izin vermeyeceğiz! Sorunlarımız ne kadar büyük olursa olsun, kendi içimizde çözecek bilgi, birikim ve tecrübeye ülke olarak sahibiz.

AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım: ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan ve hükûmetimize yönelik yapmış olduğu açıklamalar, 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin ardında kimlerin olduğunu net bir şekilde ortaya koymuştur. Bilinmelidir ki, "Halkın gücünün üstünde bir güç yoktur."

İYİ Partili Koray Aydın: Değil ABD başkanı adayı Joe Biden, yeryüzündeki hiç bir şahıs Türk siyasetine istikamet çizemez. Türk siyasetini dizayn edecek tek kudret Büyük Türk Milleti'dir.

CHP'li Muharrem İnce: Atatürk'ün de söylediği gibi BAĞIMSIZLIK Karakterimizdir! Türkiye'de Hükümet değiştirmek sizin işiniz değil, milletin işi.

İYİ Partili Mehmet Aslan: Joe Biden'ın açıklamaları aynen efsanevi istihbaratçı Mahir Kaynak'ın dediğine işarettir! "Bir olay olduğunda, olayın failini bulmak istiyorsanız; olayın sonucunun kime yaradığına bakın!"

MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: ABD Başkanı olursa muhalefete destek vereceğini söyleyen Joe Biden, "Başkan seçilirsem Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim, muhalefete destek vereceğim" ifadelerini kullanmış.

Allah"a and olsun ki!Emperyalist, kanlı katil ABD'ye karşı.Ben de Cumhur İttifakının yanındayım.

Son Dakika: Türk siyasetini dizayn edeceğini söyleyen Joe Biden'in sözlerine Türkiye'den tepki yağıyor
Joe Biden'dan skandal sözler: Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim
Amerika Birleşik Devletleri, Fahrettin Altun, Joe Biden, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 19:38

Son Dakika Güncel Son Dakika: Türk siyasetini dizayn edeceğini söyleyen Joe Biden'in sözlerine Türkiye'den tepki yağıyor - Son Dakika

Son Dakika

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