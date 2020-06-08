Son dakika... Türk solunum cihazları Brezilya'ya nefes olacak

İstanbul (İHA) Brezilya'nın Türkiye'den aldığı 1500 solunum cihazından 650'si Sao Paulo'ya ulaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir görüntü paylaşarak "Videodaki tırlarda milli teknoloji hamlesi var" dedi.

Türkiye'de üretilip Brezilya'ya ihraç edilen 650 yerli solunum cihazı, ülkenin Sao Paulo eyaletine ulaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından, Brezilya'nın Sao Paulo eyaletine satılan solunum cihazlarının teslim alınmasına ilişkin görüntüleri paylaştı. Bakan Varank, paylaşımında "Videodaki tırlarda milli teknoloji hamlesi var. Dünyaya nefes olan yerli yoğun bakım solunum cihazlarımız var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sahip çıktığımız insanlık değerleri var" ifadelerine yer verdi.

ABD'nin ardından dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci ülke olan Brezilya'da vaka sayısı son olarak 672 bin 846 ölüm ise 35 bin 930 olarak açıklanmıştı. Brezilya basını Türkiye'den 1500 solunum cihazı alındığını bunların 650'sinin ülkeye ulaştığı belirtilerek gelen cihazların gelen solumun cihazlarının Sao Paulo ve çevresindeki hastanelerde dağıtılmaya başlandığı ifade edildi. - İSTANBUL