TTB Başkanı Fincancı'nın evine düzenlenen operasyonda bulunanlar "pes" dedirtti! Kalaşnikof mermisi ve örgütsel kitap ele geçirildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullanıldığını iddia ederek, terör örgütü propagandası yaptığı belirtilen TTB Başkanı Fincancı'nın gözaltına alınması için harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele ekipleri, Rasime Şebnem Korur Fincancı, Kadıköy'de gözaltına aldı.

EVİNDEN ÇIKANLAR PES DEDİRTTİ

Fincancı'nın evinde yapılan aramalarda 1 adet örgütsel el kitabı, tabanca ve kalaşnikof mermisi çıktığı öğrenildi. Sabah saatlerinde gözaltına alınan şüpheli, soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya götürülmek üzere ilerleyen saatlerde başkent polisine teslim edilecek.

YENİDEN BAŞKAN SEÇİLMESİ KARARI TALEP EDİLDİ

Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı Fincancı'nın Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı görevine, son verilmesini talep etti. Başsavcılık, yeni merkez konseyi başkanı seçilmesi için nöbetçi asliye hukuk mahkemesi nezdinde talep bulundu. Savcılık merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organların da görevlerine son verilmesi talep etti.