TTB Başkanı Fincancı'nın evine düzenlenen operasyonda bulunanlar "pes" dedirtti! Kalaşnikof mermisi ve örgütsel kitap ele geçirildi - Son Dakika
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TTB Başkanı Fincancı'nın evine düzenlenen operasyonda bulunanlar "pes" dedirtti! Kalaşnikof mermisi ve örgütsel kitap ele geçirildi

26.10.2022 11:50

TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddiasından bulunan ve bu sabah saatlerinde gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın evinde 1 adet örgütsel el kitabı, tabanca ve kalaşnikof mermisi çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullanıldığını iddia ederek, terör örgütü propagandası yaptığı belirtilen TTB Başkanı Fincancı'nın gözaltına alınması için harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele ekipleri, Rasime Şebnem Korur Fincancı, Kadıköy'de gözaltına aldı.

EVİNDEN ÇIKANLAR PES DEDİRTTİ

Fincancı'nın evinde yapılan aramalarda 1 adet örgütsel el kitabı, tabanca ve kalaşnikof mermisi çıktığı öğrenildi. Sabah saatlerinde gözaltına alınan şüpheli, soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya götürülmek üzere ilerleyen saatlerde başkent polisine teslim edilecek.

TTB Başkanı Fincancı İstanbul'da gözaltına alındı

YENİDEN BAŞKAN SEÇİLMESİ KARARI TALEP EDİLDİ

Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı Fincancı'nın Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı görevine, son verilmesini talep etti. Başsavcılık, yeni merkez konseyi başkanı seçilmesi için nöbetçi asliye hukuk mahkemesi nezdinde talep bulundu. Savcılık merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organların da görevlerine son verilmesi talep etti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • erol çevik: CHP buna da şeref madalyası taksın nasıl sa bu ülkenin düşmanları CHP nin dostu oluyor... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Erdogan Metin: Evet CHP ve destekçileri hadi tepkinizi ve desteklerinizi bekliyoruz..hep söylerim CHP bu ülkede ulusal bir sorundur.. Cevap Yaz 51 21 Yayından Kaldır
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TTB Başkanı Fincancı'nın gözaltına alınmasına CHP'den tepki: Bunlar demokrasi görüntüsü değildir, asla kabul edilemez TTB Başkanı Fincancı'nın gözaltına alınmasına CHP'den tepki: Bunlar demokrasi görüntüsü değildir, asla kabul edilemez Fincancı'nın gözaltına alınması sonrası Başsavcılık harekete geçti! TTB'ye kayyum atanması talebinde bulunuldu Fincancı'nın gözaltına alınması sonrası Başsavcılık harekete geçti! TTB'ye kayyum atanması talebinde bulunuldu

Türk Tabipler Birliği, Şebnem Korur Fincancı, İstanbul, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TTB Başkanı Fincancı'nın evine düzenlenen operasyonda bulunanlar 'pes' dedirtti! Kalaşnikof mermisi ve örgütsel kitap ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TTB Başkanı Fincancı'nın evine düzenlenen operasyonda bulunanlar "pes" dedirtti! Kalaşnikof mermisi ve örgütsel kitap ele geçirildi - Son Dakika
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