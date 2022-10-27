Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı

27.10.2022 16:32

"TSK kimyasal silah kullanıyor" açıklamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör operasyonlarında "kimyasal silah kullandığını" iddia etmesi nedeniyle tepkilerin odağı haline gelmişti. Hakkında soruşturma başlatılan Fincancı, evinde gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANDI

Fincancı tutuklama istemiyle bugün sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Fincancı'nın tutuklanma sebebi olarak "terör örgütü propagandası" gösterildi.

EVİNDE KALAŞNİKOF MERMİLERİ BULUNDU

Cumhuriyet Başsavcılığı Fincancı'nın Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı görevine, son verilmesini de talep etti. Başsavcılık, yeni merkez konseyi başkanı seçilmesi için nöbetçi asliye hukuk mahkemesi nezdinde talep bulundu. Savcılık merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organların da görevlerine son verilmesini talep etti. Fincancı'nın evinde yapılan aramada örgütsel el kitabı ve kalaşnikof mermileri ele geçirildi.

MSB: TSK ENVANTERİNDE KİMYASAL SİLAH YOK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Fincancı'nın iddialarının ardından bir açıklama yaparak söz konusu kimyasal silah sözlerini yalanlamıştı. Açıklamada, TSK envanterinde kimyasal silah bulunmadığı bildirilmişti.

"MESLEK ÖRGÜTLERİNDE YENİDEN YAPILANMA TALİMATINI VERDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "TSK kimyasal silah kullanıyor" iddiasında bulunan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya sert tepki göstermişti. Erdoğan, "Ülkesine ve ordusuna alçakça bühtan eden şahsın Türk'le başlayan kurumun başında olmasının milleti rahatsız ettiğine inanıyorum. Terör destekçilerini buralardan temizlemeye kararlıyız. TTB başta olmak üzere meslek örgütlerinde yeni yapıya geçilmesine yönelik talimatı verdik" demişti.

BAHÇELİ: TÜRK DÜŞMANI BİR BİRLİĞİN BAŞINDA TÜRK YAZILAMAZ

MHP lideri Bahçeli de Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın sözlerini eleştirmişti. Bahçeli, "Caniye, eşkıyaya, bölücüye, demokrasi ve özgürlük kamuflajına bürünmüş düşman beslemelerine sonuna kadar karşıyız. Biz hakkın, halkın, hakikatin tarafıyız. Biz şehidin, gazinin, ciğeri yanmış anaların, dul gelinlerin, yetim yavruların tarafıyız. Herkesi uyarıyorum, Türk askerine düşmanlık, düşmana askerliktir. TTB Başkanı da bu konferansta terör örgütleri ile iltisaklı oldukları gerekçesi ile hapis cezası alanların hak ihlaline uğradıklarını ileri sürmüş, kimyasal silah yalanını da dile getirmiştir. Şerefli Türk hekimlerini hariç tutuyorum. TTB'nin başkan ve yöneticileri hakkında en ağır cezai işlemlerin tatbik ve temin edilerek bu birliğin kapısına kilit vurulmasını, doktorlarımızın bu kuruma mecburi üyelik şartının kaldırılarak özgürleştirilmelerine tarihi önem veriyorum. Türk düşmanı bir birliğin başında Türk olamaz, Türk yazılamaz." ifadelerini kullanmıştı.

YORUMLAR
500
İfadesi 2.5 saat süren Şebnem Korur Fincancı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi İfadesi 2.5 saat süren Şebnem Korur Fincancı tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi TSK'nin kimyasal silah kullandığı iftirasını atan Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi TSK'nin kimyasal silah kullandığı iftirasını atan Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi

Türk Tabipleri Birliği, Şebnem Korur Fincancı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 'terör örgütü propagandası' suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
16:11 Şenol Güneş, yarın resmi imzayı atıyor! Pazar günü oynanacak Ümraniyespor maçında Beşiktaş'ın başında olacak
16:09 Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı
15:49 Anıtkabir'i ziyaret eden İsrail Savunma Bakanı Gantz'ın Özel Defter'e yazdığı not dikkat çekti
15:43 Öğretmenlik Meslek Kanunu'na karşı tepkilerini dile getiren eğitim sendikaları, 2 Kasım'da greve gidiyor
15:41 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın eşi vefat eden kadınlara vereceği konut desteğinin detayları belli oldu
15:34 Yalı Çapkını'nın başrolü Mert Ramazan Demir'in eski hali görenleri şaşırttı
15:29 Brezilya, Vitor Pereira'nın tepkisini konuşuyor! Muhabirin hadsiz sorusunu duyunca çok öfkelendi
15:25 Avrupa Merkez Bankası'dan faiz kararı! 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye yükseltildi
15:09 Rus komutan nükleer bir saldırı durumunda hedeflerindeki iki ülkeyi açıkladı: Haritadan sileriz
14:58 İzmir'de tedbir kararını 4 kez ihlal eden eşi için zorlama hapis isteği karşılıksız kalmıştı! Talebi, ölümünden 4 gün sonra kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2022 16:39:24. #1.12#
SON DAKİKA: Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement